¡¡ÅÙ½Å¤Ê¤ë¥±¥¬¤«¤éÉü³è¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ¯¤â£±·î£²£·Æü»¥ËÚÂç²ñ¤ÇÎëÌÚ¡Ê¤ß¤Î¤ë¡ËÁª¼ê¤È¤Î£É£×£Ç£Ð¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë²¦ºÂÀï¤ËÇÔ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢±¦É¨ÊÑ·Á´ØÀá¾É¤Ç·ç¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾Àï¤Ï¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¿¿²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£Ç£±¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç·è¾¡Àï¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ß¡¢£¸·î£±£²Æü¤ÎÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤ÇÈÓÉú¡Ê¹¬ÂÀ¡Ë¤Ë¾¡¤Ã¤Æ£³Ç¯¤Ö¤ê£³ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤ÈÓÉú¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥±¥Ë¡¼¡Ê¥ª¥á¥¬¡Ë¤â¥»¥³¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¡ÖÈÓÉúÊª¸ì¡×¤È¤·¤Æ¤Ï´°àú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¼ÆÅÄ¡Ê¾¡Íê¡Ë¤µ¤ó¤¬¡ÖÃª¶¶·¯¡¢²¶¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤³¤¦¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¿·ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢Ãª¶¶¡¦¼ÆÅÄ¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊý¤¬´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÅÙÂàÃÄ¤·¤¿¼ÆÅÄ¤µ¤ó¤¬£±£²Ç¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢£±£´Ç¯£¹·î£²£±Æü¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç²¶¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤À¤«¤é»î¹çÁ°¤Î¶õµ¤´¶¤Ï¡¢´°Á´¤ËÃª¶¶¤Î¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Î»þ¤ËÃª¶¶°ì¿Í¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Á´Á³°ã¤¦¶õµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆÃ±½ã¤ËÂÎÎÏ¤äµ»¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¾¡¤Æ¤Ê¤¤¶¥µ»¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£Ç£±ÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿£±£¹Ç¯¤Î£±·î£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¤Ï¥±¥Ë¡¼¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿£É£×£Ç£Ð¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ¤Ï¥¤¥Ç¥ª¥í¥®¡¼Æ®Áè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¥±¥Ë¡¼¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤ÏÉÊ¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥²¡¼¥à¤Ç¤¤¤¦¡È¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¥ë¡É¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¿âÄ¾Íî²¼¤Ê¤É¤Î´í¸±¤ÊÆ°¤¤¬Â¿¤¤¤È¡£
¡¡¥±¥Ë¡¼¤Î¤³¤È¤Ï¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤À¤·¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ê¿ÍÊÁ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¸¤ã¤¢¡¢¤É¤³¤ÇÀï¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÀ°¤¨¤ë¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤Æ·ã¤·¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡Ö»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤µ¤ËÅö»þ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ëÌò³ä¤ò²¶¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡ÈÓÉú¤â¥±¥Ë¡¼¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¤è¡£ÈÓÉú¤Ï¤¹¤´¤¯Êé¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê´°àú¤ÊÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ëº£¤Ç¤â²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Á´ÂÎ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤Áª¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥È¥Ã¥×Áü¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡¡¥±¥Ë¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡£Â¾ÃÄÂÎ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÀï¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£