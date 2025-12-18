フィギュアスケートの坂本花織選手が18日、全日本選手権大会5連覇に向け、前日練習に臨み意気込みを語りました。

グランプリファイナルでは回転不足によりショートプログラムでまさかの5位発進となった坂本選手。涙を見せる場面もありましたが、フリーでは持ち味のダイナミックな演技で持ち直し、銅メダルとなりました。

前日練習を終え、坂本選手は「感触は悪くなくて、初日の割にはすごく調子は良かったかなと思うので、一安心しました」と振り返りました。

今シーズン限りでの現役引退を発表している坂本選手。最後の全日本選手権が迫る中、自身の心境をを問われ「シーズン始まってからあっという間にここまで来てしまったなという感覚。国内である試合が多分これが最後になると思うので、1分1秒たりとも惜しみなく見てもらえるようにやるだけかなと思います」と語りました。

GPファイナルを終え、その後の練習については「ファイナルで自分では予想してない失敗とかもあったので、ショートでもフリーでも失敗したときのリカバリーの練習を今まで以上に意識しました。ノーミスの演技をすればそういうことを考えなくてすむので、ノーミスできるように練習してきました」と話しました。

2026年のミラノ・コルティナ五輪へ3枠を争う女子シングル。坂本選手にとっては五輪出場枠に加え、5連覇がかかる最後の全日本選手権となりますが、「楽しみは5％くらいで、不安が45％、緊張が50％くらい。本当にこれで最終的にオリンピックが決まるので、ベストな演技ができるようにしたいなと思います」と意気込みを語りました。