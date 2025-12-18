2児の母・高橋真麻、忙しかった週末の手料理を紹介「ずっと家事と育児に追われていましたが幸せな時間でございました」
俳優・高橋英樹（81）の長女でフリーアナウンサーの高橋真麻（44）が15日、自身のブログを連投で更新。忙しかった週末の出来事や手料理などを紹介した。
【写真】「すごい」「お母さん頑張ってますね」野菜は可愛らしく星型に！高橋真麻の手作りキーマカレー
高橋は「バタバタでブログを更新する時間がありませんでした」と11日（木）でブログ更新が止まっていた理由を報告。「子供たちの発表会が続き子供の成長を感じた幸せな週末でした」と育児による充実感に満たされていたことを明かし、「クリスマスツリーも飾りました」と明かした。
料理についても「他にはキーマカレーを作ったり」「子供が食べられる麻婆豆腐を作ったり」「胡麻和え」などと写真をアップ。「撮り損ねた写真多数…週末はお弁当もありましまし」と、多岐にわたる料理に励んだことを伝えた。
「とにかくずっと家事と育児に追われていましたが幸せな時間でございました」と、多忙さの中にも感じたかけがえのない喜びをつづった。
コメント欄には「すごい」「お母さん頑張ってますね」「幸せな時間いいですね〜」などの声が多数寄せられている。
真麻は、2018年12月に一般男性と結婚。20年5月に日本テレビ系『スッキリ』で長女の出産を報告。22年11月に長男が誕生した。
