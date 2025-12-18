カンニング竹山隆範が１７日放送のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」に出演。「キレ芸」特集に参加した。

令和になってキレ芸が受け入れられないこともあり受難時代となったが、かつては本当に番組中にスタッフからカンペで「キレて」と指示が出ていたと語った。

「ＮＨＫさんの仕事」で渋谷の企業にロケに行ったことがあり、初対面のディレクターから「きょうキレてないですね？普段からキレるんでしょ？」と言われたと明かした。

いい気分がしなかったが、ディレクターから訪問した企業はキレてる人の気持ちがおさまる設備を開発してると説明され、社長らが会議してる会議室に「ブチ切れて入ってください。一番奥の社長にめちゃくちゃキレてください」と指示されたという。

ただし、照明が変わって心理的に穏やかになり、キレる感情を抑えるアロマが吹き出すので、あとは芝居しなくても大丈夫と言われたという。

竹山は部屋に入る際のキレ芸に困ったが、ドアを激しく開けて「何集まってんだよ！！」と叫んでみたと、笑わせた。

叫びながら社長を探して「おめえが社長か！」とやったが、しかし社長以下１０人ほどがドン引きしてしまい、聞いていた話とはまったく違う展開に。

さらに頼みの照明は、淡く薄く光るだけで、アロマは部屋の端の小さな機器からプシュッと出ていただけだったという。

必死に照明を見てアロマをかいで心が穏やかになった演技をして「すごくいい香りしてきたな。みなさんが開発したこれのおかげです、お邪魔しました」と頭を下げて退出してきたという。

竹山は「この芸能界何十年もいるけど、その現場だけ」として、ディレクターに「おまえ、ちょっとこっち来い、コラァ！！ってブチギレてしまった」と明かした。

ディレクターを連れて再び部屋に入り「この明かり、アロマを見ろ！」と声をあげたそうで「本当にキレてるから、その会社の人は、ただただ竹山が怖いヤツで終わった」と笑わせた。