Íî¸ì²ÈÎ©ÀîÃÌ»ÍÏ°¡Ê74¡Ë¤¬18Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î½ÐÄ¾¤·»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¡Ê55¡Ë¤¬ÍîÁª¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
Áªµó¤Ï¡¢ÅÄµ×ÊÝ»á¤Î³ØÎòÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëÂÐ±þ¤Ê¤É¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¿ùËÜ·ûÌé»á¡Ê43¡á¹ñÌ±Ì±¼ç¸©Ï¢¿äÁ¦¡Ë¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤ÇÅÄµ×ÊÝ»á¤ËÇÔ¤ì¤ë¤Þ¤Ç2´ü»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¸µ¿¦¤Î¾®ÌîÃ£Ìé»á¡Ê62¡á¼«Ì±ÀÅ²¬¸©Ï¢¿äÁ¦¡Ë¤äÅÄµ×ÊÝ»á¤é8¿Í¤Î¸õÊä¤ò¤ä¤Ö¤ê¡¢½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÃÌ»ÍÏ°¤Ï¡Ö°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»á¤ÏÍîÁª¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö³ØÎòÌäÂê¤Ë»ÔÌ±¤Î¸·¤·¤¤¿³È½¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤Î¹¹¤Ë¶¯¤¤Ë¿ÃÎ»ö¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤ËµïºÂ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤À¡£ÊÑ¤Ê¤Î¡×¤È¡¢Ì¾Á°¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬Æ±¤¸¤¯³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëµ¿Ìä¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö°ìÊý¡¢Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¤Ï¡¢½ÐÄ¾¤·Áª½ÐÇÏ¤ØÆ§¤ßÀÚ¤ë¤½¤¦¤Ê¡×¤È¡¢»Ô¤ÎÃËÀ¿¦°÷¤È¤Î¥é¥Ö¥Û¥Æ¥ëÌÌ²ñÌäÂê¤ò¼õ¤±¼¿¦¤·¤¿Á°¶¶»Ô¤Î¾®Àî¾½Á°»ÔÄ¹¡Ê42¡Ë¤¬¡¢½ÐÄ¾¤·¤È¤Ê¤ë»ÔÄ¹Áª¡ÊÍèÇ¯1·î5Æü¹ð¼¨¡¢12ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö»ö¼Â¤Ï¤É¤¦¤¢¤ì¥é¥Ö¥Û¤Ç²ñµÄ¤ò½Å¤Í¤¿¿Í¤À¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤â»ÔÌ±¼¡Âè¤À¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£