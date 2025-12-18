本が売れず、書店数も減少…広い世代で本離れが進む中、10分で図鑑4000冊を売り上げた出版社がある。この図鑑を作り上げた「30秒で恐竜を描ける男」とは？本人を直撃した。

【映像】10分で図鑑4000冊を売り上げた瞬間（実際の映像）

10分で図鑑4000冊売り上げた「30秒で恐竜を描ける男」を直撃！

11月20日、Gakkenが『学研の図鑑LIVEエクストリームティラノサウルス』のオンライン即売会を行った。配信を見ている人に向け4000冊を用意したが、なんと10分37秒で完売した。この数字が持つインパクトについて、図鑑を作り上げた学研の松原由幸編集長は次のように語る。

「一番最初に印刷する『初刷り』が約2万5000〜6000部で、今回それの約6分の1が一瞬で売れてしまった。全体の印刷部数に対しても相当な割合であるということが言える」（Gakken図鑑チーム・松原由幸編集長、以下同）

今回ライブ配信で即売会を行ったのは創業115年の老舗書店、有隣堂のYouTubeチャンネル。『有隣堂しか知らない世界』に「30秒で恐竜を描ける男」として、2022年から16回も出演してきた松原編集長は、専門知識を熱く語る編集長としておなじみの存在となっている。

「編集者は本来、裏方の仕事で、自分たちで顔を出して自分の言葉で喋って発信することは少し抵抗感があったが、そこから何度も出るうちに視聴者の方々の顔が見えてくるような関係性が築けているのは、すごく嬉しいことだと今は思っている」

1年前に行った地球図鑑の即売会では500冊が完売したが、今回は桁違いの4000冊。松原編集長は子ども向けの図鑑づくりだけではなく、それを買い与える保護者とのコミュニケーションが実を結んだ配信だったと振り返る。

「『こういう本が出る』というストーリーがあるなどの積み重ねの上に、今回の即売会は成り立ったものだと思っている。一発花火が上がったような感触ではなくて、この3年間の流れの先にあったというような感触がある」「今回の『ティラノサウルス図鑑』ライブ販売会の成功は、視聴者の方々と信頼関係の積み重ねによるもの」

ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサー（MC）を務めるお笑いコンビ・クワバタオハラのくわばたりえは、松原編集長らの成功について以下のように見解を示す。

「（視聴者との信頼関係の積み重ねも）あると思うし、やはりこのチャンネルを見ている方が松原編集長のことを好きなんだと思う。チャットも流れてくるため、会話のやり取りの中で見ている方にもっと寄り添った言葉が出てきていると思う」（くわばたりえ、以下同）

自身もSNSでライブ配信を行うくわばたは、「生配信の良い所は、1人でずっと喋っているのではなくキャッチボールができること。『これどう思う？』と聞くと『私はこう思う』とやり取りできるから」とライブ配信のメリットについて語った。

出版物の推定販売金額、28年で6割以上も減少？

松原編集長らのような成功例もある一方で、日本の出版物の推定販売金額は年々減少傾向にある。出版科学研究所の調査によると、1996年の2兆6564億円と比較し2024年は1兆56億円と6割以上も減少していることがわかっている。

また売り上げシェアを2014年と比較した調査では、紙媒体が29.3％減り電子系書籍やコミックが29.3％伸びていることが判明した。

本を読まないというくわばたは、松原編集長のオンライン販売会動画をどのようにみたのだろうか。

「初めは買わない気でいても、ラスト100冊を切り出したら『買わないと！』となってしまう。あの動画の良い所は、全部売り切れた後も『買おう！』と違う買いルートで買う方もたくさんいるだろうという点では」

一方で「本に人生を変えられたと思うくらい、本は自分の中で大切」と語る徳永有美キャスター。「どうすれば本を読む？」と尋ねると、くわばたは次のように話した。

「映画『国宝』のように『面白い』という口コミを聞いたり、『信じられないくらいの売上』と聞いたりしたら読むのかなと思う」（くわばたりえ）

なぜ書店「有隣堂」がYouTube展開を？

今回、図鑑のライブ販売を行った老舗書店「有隣堂」の担当者に、10分で図鑑4000冊完売したYouTubeでのライブ販売について話を聞いた。

「松原編集長が本当に素晴らしい方。出演を重ねてくださり、私たちのチャンネルとしても視聴者の方と丁寧なコミュニケーションを今まで積み重ねてきた結果、その両者が一致して、今回の販売につながっていると思う。売り上げよりも目に見える形で視聴者の方とつながることが出来たことや、視聴者の方も一緒に喜んでくれているのではと思えることがうれしい」（有隣堂・渡邉郁氏、以下同）

そもそもなぜ書店「有隣堂」がYouTube展開を始めたのだろうか。

「どこで本を買っても価格は一緒でサービスでの差別化もしづらい中、有隣堂に来てもらうにはどうしたら良いのかという状況で、YouTubeをやることで『有隣堂面白いね』『動画見て有隣堂を知った』、『本を買うならせっかくだからあの有隣堂で買ってあげよう』というふうになるといいなとずっと思っていた。ファンを作っていきたいという思いでずっとやっている。書店でただ本を店頭に置いて待っているだけでは何も始まらない。書店として生き残っていくために何をしていくかということの中の一つとして、YouTubeを始めた」

書店がさまざまな試行錯誤を重ねている一方で、子どもの読書離れも問題視されている。全国学校図書館協議会が行った調査で、不読者（＝1カ月に読んだ本が０冊の児童生徒）は

小学生で9.6％、中学生で24.2％、高校生で55.7％となっている。

この状況に対し松原編集長は以下のように見解を示す。

「我々が子どものときと比べても、子どもたちが楽しむ選択肢が増えている。図鑑においても学問、教育的に伝えたい芯を残しながらエンターテインメント性と両立させる」（Gakken・松原由幸編集長）

また渡邉氏も、「読書のハードルを下げるために『本の楽しみ方カード』など支援ツールの開発。店頭で子ども向けイベントの開催や読み聞かせ、紙芝居イベントの実施など。本を紹介するゲーム『ビブリオバトル』の開催」と、書店としての子どもたちの読書活動の推進について語った。（『わたしとニュース』より）