フィギュア女子の三原舞依（２６）＝シスメックス＝が１８日、現役引退を表明した。１９日に開幕する全日本選手権の前日練習で報道陣に明かした。

「今まで１８年間スケートができていることに感謝しながら、この全日本で出し切りたい」と語った三原。今後については「全日本を終えてから考えようかな」と明かし、「大好きなスケートをちょっとでも長く。競技から離れてしまうとしても、ちょっとでも長く氷の上にいたい。ショーに呼んで頂いたら出たいですし、振り付けも。大好きなスケートに恩返ししたい」と前を向いた。

リンクの上では坂本花織と抱き合いながら「頑張ろう」と話したことを明かした三原。今年のサマーカップでケガを乗り越え、２３４日ぶりの実戦復帰を果たした。五輪シーズンの始まりに、しっかりと存在感を示した。

「すごく久しぶりの試合。挑む時の感覚がぱっと思い浮かんだ。まずまずのスタートが切れてほっとしている」

右足首や股関節のケガの悪化で、昨年１２月の全日本選手権のフリーを棄権。２カ月間、氷を離れた。陸上での練習を増やし、氷上に戻ると基礎練習を徹底。「片足でスネークをしたり、ひょうたんを描いたり。スケーティングできる日を増やした」。地道な努力を積み重ねてきた。

また同じ拠点で練習する坂本花織が２０２５〜２６シーズン限りでの引退を発表したことに「涙が止まらなくなった」と語っていた三原。２０２２年のグランプリファイナルで世界を制したスケーターがリンクを去る。

◆三原舞依（みはら・まい）１９９９年８月２２日、神戸市出身。８歳でスケートを始めた。難病の若年性特発性関節炎を乗り越え、１６年に全日本選手権で３位。１７年世界選手権は５位。１９〜２０年シーズンは体調不良で休養した。２２年１月の四大陸選手権で５年ぶり２度目の優勝。同年に初制覇を含むＧＰシリーズ２連勝。２４年全日本選手権は棄権した。趣味は音楽鑑賞とけん玉、ダイヤモンドアート。１５７センチ。