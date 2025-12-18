SNSでも話題のダイソーの便利グッズ「速乾ヘアドライ手袋」で、ヘアドライ時間を短縮しつつ電気代も節約！ 今回は、ヘアドライ手袋の詳細と、正しいお手入れのための洗濯マークをご紹介します。

さまざまな便利グッズがあるDAISO（以下、ダイソー）。今回はSNSでも話題の「速乾ヘアドライ手袋 パステルカラー」をようやく入手したので、実際に使ってみた感想をご紹介します。

ダイソー「速乾ヘアドライ手袋 パステルカラー」とは？

ダイソーの「速乾ヘアドライ手袋 パステルカラー」は1つ税込110円。サイズは19×24cmで、女性の手より一回り大きなサイズ感です。カラーはブルーとグリーンの2色展開となっています。素材はポリエステル80％、ナイロン20％で、これが髪の毛を早く乾かしてくれるのでしょう。

注意事項として、洗濯に関するマークが挙げられます。

・液温は40度を限度とし、洗濯機で弱い洗濯ができる
・塩素系および酸素系漂白剤の使用禁止
・タンブル乾燥禁止
・日陰のつり干しがよい
・アイロン禁止
・ドライクリーニング禁止

以前からあるヘアドライ手袋との違いは？


「速乾ヘアドライ手袋 パステルカラー」とは別に、以前からダイソーにはヘアドライ手袋があります。見た目はほぼ同じに見えますが、よく見ると生地の目が多少違いました。以前からのものには縦線が見えますが、「速乾ヘアドライ手袋 パステルカラー」には線がありません。


生地には多少の違いがありますが、使ってみると2つに差は感じませんでした。

「速乾ヘアドライ手袋 パステルカラー」の使い方


ドライヤーをかけながら、手袋で髪をなでるように動かします。それによって手袋に髪の水分が吸収され、全体的に早く乾く仕組みです。ヘアドライにかかる時間が半分になるというような劇的な変化はありませんが、使うのと使わないのとではやはり短時間で乾いているのは実感できます。

髪の毛が長い人は2枚用意しておき、1つが濡れてしまったらもう1枚使えるようしておくと、より早く乾かすことができますよ。


ヘアドライ後、濡れたまま通気性の悪いところに置いてしまうと、雑菌も繁殖しやすくニオイの元となってしまうので、使い終わったら洗濯カゴに入れず、洗濯まで干しておくのがおすすめです。

髪の毛を乾かす時間を短縮し、その結果ドライヤーの電気代も節約することができる優秀アイテム。髪の毛が長い人には特におすすめしたい逸品です。

▼商品情報
商品名：速乾ヘアドライ手袋 パステルカラー
価格：税込110円
JANコード：4549131453638
色：グリーン・ブルー
(文:矢野 きくの)