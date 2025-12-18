帰省時の手土産にしたい「埼玉県のお土産」ランキング！ 2位「フルーツゼリー」、1位は？ 【2025年調査】
年末年始は、久々に会う大切な人たちとの再会が楽しみな季節。親しい間柄だからこそ、気の利いた手土産を選んで感謝の気持ちを伝えたいという人も多いのではないでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「帰省手土産に関するアンケート」を実施しました。
その中から、帰省時の手土産にしたい「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「見た目が華やかで、箱を開けたときに特別感があるから。ゼリーなら重たくなく、年代を問わず食べやすいので手土産に向いていると感じた」（30代女性／秋田県）、「上品で飽きのこない味。お茶に合います」（40代女性／東京都）、「見た目がかわいいおしゃれなお土産だからです」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「昔から有名なお土産だから」（40代女性／群馬県）、「埼玉を代表する銘菓で、しっとりとした皮と上品な餡が特徴です。知名度も高く、安心して選べる定番の手土産だと思います」（40代男性／北海道）、「日持ちが良く、昔ながらの味で幅広い世代に喜ばれるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
2位：フルーツゼリー（彩果の宝石）／57票2位にランクインしたのは、彩果の宝石が製造・販売する「フルーツゼリー」。世界中から厳選された果実のピューレや果汁を使用し、1つ1つが宝石のように美しく、色鮮やかなゼリーです。フルーツ本来の風味をいかした自然な甘さとしっとりとした食感が特徴で、特に女性からの人気が高い商品です。常温保存が可能で日持ちするため、手土産として非常に喜ばれます。
1位：十万石まんじゅう（十万石ふくさや）／73票堂々の1位は、十万石ふくさやの「十万石まんじゅう」でした。「うまい、うますぎる」のCMフレーズでもおなじみのこのまんじゅうは、北海道産の良質なつくね芋と新潟産のコシヒカリの米粉を使用した生地で、北海道十勝産の小豆を炊き上げたこし餡を包んだものです。ふっくらとした皮と上品な甘さのこし餡のバランスが絶妙で、昔ながらの製法を守り続けた素朴なおいしさが愛されています。埼玉を代表する銘菓として、帰省時の手土産に選ばれました。
