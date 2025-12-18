全長3.4mの“日本専用”軽サイズ×2つのパワトレ搭載！

2025年10月末に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、BYD Auto Japanは同社初となる日本市場専用設計の軽EV「RACCO（ラッコ）」のプロトタイプを世界初公開しました。

海外メーカーが日本の軽自動車規格に合わせた専用モデルを開発・販売するのは極めて異例のことであり、業界内外から大きな注目を集めています。

新型ラッコのパッケージは、日本で最も人気の高い「後席スライドドアを備えたスーパーハイトワゴン」スタイルを採用。全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmという軽規格のサイズを最大限に活かすため、空力性能を高めたフロントデザインと、広大な室内空間を両立するスクエアなフォルムが特徴となっています。

なお、ラッコという車名には、絶滅危惧種である動物を守るように、あらゆる命へのいたわりを忘れないというメッセージが込められていると言い、これは、BYDが掲げる「地球の温度を1度下げる」という企業理念を象徴するものです。

新型ラッコのパワートレインの詳細は未公表ですが、駆動方式はFF（前輪駆動）で、BYDの代名詞とも言える「ブレードバッテリー」の採用が明言されました。

刀のように薄く長い形状を持つこのバッテリーは、車体の床下に隙間なく敷き詰めることができるため、車内スペースを圧迫しません。

この最新技術により、軽自動車の限られたサイズを最大限に活かした、ゆとりある広びろとした室内空間を実現しています。

今回の参入の意義について、日産で軽EV開発に携わった経歴を持ち、現在はBYDでプロジェクトを率いる田川博英氏は、「地球の温度を下げるという目標のためには、日本で最もシェアの大きい軽自動車セグメントへの参入が不可欠だった」と語ります。

強力なライバルである日産「サクラ」などに対し、スーパーハイトワゴンというパッケージと、バッテリーメーカーとしての強みを活かした「2種類のバッテリー選択肢」を用意することで、独自の魅力を打ち出す構えです。

気になる価格や具体的な販売目標については、現在市場の適正価格を見極めながら調整中とのこと。まずは全国のディーラー網整備を着実に進めることを優先しています。

新型ラッコは2026年度中の発売が見込まれており、競争が激化する日本の軽自動車市場において、BYDがどのような存在感を示すのか、今後の動向から目が離せません。