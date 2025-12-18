Image: デサント

スニーカーの機能性とローファーの佇まいを兼ね備えたハイブリッドシューズであるスニーカーローファーは、別名“スノーファー”なんて呼ばれたりもするそうです。

ニューバランスの「1906L」などをはじめ、多くのブランドから登場し、大流行の兆しを見せています。

雪の日や雨の日でも履ける

「VERTHER SNOW LEATHER」3万6,300円（税込）

デサントから、雨はもちろん雪の日も履けるほどハイスペックなスニーカーローファーが登場しました。レザーとスエードの2種類をラインアップ。

「VERTHER SNOW SUEDE」3万5,200円（税込）

ローファーらしい上品さ漂うアッパーは天然皮革素材で、防水性もばっちり。

Image: デサント

裏側には透湿防水素材を採用したことで、靴内への水の侵入を防ぎながら湿気を逃がし、完全防水ではありませんが快適な履き心地を保ちます。

Image: デサント

アウトソールは、登山靴や高機能シューズでお馴染みのヴィムラムソール。イタリア発のソールメーカー、ヴィブラム社と共同開発した「Vibram Arctic Grip AT」は、濡れた路面でも乾燥路面でも確かなグリップ性を実現するとのことです。

降雪や凍結路面にも対応できるタフさがありながらも、見た目はゴツくないから通勤や街履きにも馴染むはず。晴れも雨も雪もシームレスに履けるスニーカーローファー、一足あったら絶対便利ですよね。

Source: デサント