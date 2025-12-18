Ï¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¡ÖÂ©»Ò¤¬»à¤Ë¤«¤±¤¿¡£¶²ÉÝ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ
¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥£¥¬¡¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¤ÉÛ¡Ê¤ê¤ç¤Õ¡Ë¥«¥ë¥Þ¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¥³¥é¥à¡ÖÏ¤ÉÛ¥«¥ë¥Þ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¿ÍÀ¸ÏÀ¡×¤Ç¤Ï¡ØÂ©»Ò¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡úº£½µ¤Î¤Ò¤È¸À¡Ö5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òÆÍÁ³½±¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¶²ÉÝ¡×
Â©»Ò¤¬»à¤Ë¤«¤±¤¿¡£
¼ÂºÝ¤Ï»à¤Ê¤º¤ËºÑ¤ó¤À¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤È¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤¶ÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÂ©»Ò¤¬»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¼Â´¶¤·¤¿¤¢¤Î½Ö´Ö¤Î¶²ÉÝ¤ÏÉ®Àå¤Ë¿Ô¤¯¤·Æñ¤¤¡£
ÀèÆü¡¢²Ç¤Î¼Â²È¤Ç¤¢¤ëÅçº¬¤«¤é¤ªµÁÊì¡Ê¤«¤¢¡Ë¤µ¤ó¤¬Ì¾¸Å²°¤Î¤ï¤¬²È¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¡¢Ä«¤«¤é°ìÆüÃæÂç¤Ï¤·¤ã¤®¤·¤Æ¤¤¤¿5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¡£¿²¤ëÄ¾Á°¤Þ¤Ç¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤ÈÂçÁû¤®¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¾¯¤·Ç®¤Ã¤Ý¤¤¤È¡£ÂÎ²¹¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È39¡îÄ¶¤¨¡£
¤½¤ÎµÞ·ã¤ÊÇ®¤Î¾å¤¬¤êÊý¤«¤é¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤òµ¿¤¤¡¢ÍâÆüÉÂ±¡¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤½¤ÎÆü¤Ï¼è¤ê¤¢¤¨¤ºÌ²¤é¤»¤¿¡£
²ÈÂ²¤¬Á´°÷¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç²¶¤ÏÆü¤¬¾å¤ë¤Þ¤Ç¥¬¥ó¥×¥é¤ÎÅÉÁõ¤Ë¤¤¤½¤·¤ß¡¢²ÈÂ²¤¬µ¯¤¤Æ¤¯¤ëÁ°¤ËÉÛÃÄ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¤Û¤¦¤«¤é²Ç¤È¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤ÎÂçÁû¤®¤¹¤ëÀ¼¡£
¤¿¤À¤Ê¤é¤ÌÊ·°Ïµ¤¤ÇÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤°¤ËÈô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢Â©»Ò¤ÏÌÜ¤ò³«¤±¤¿¤Þ¤Þ¤°¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤Æ¤¨¤º¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÆµÛ¤¬Àõ¤¤¡£
¤¹¤Ç¤Ë²Ç¤ÎÅÅÏÃ¤ÏµßµÞ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»Ø¼¨¤ò¶Ä¤®¤Ê¤¬¤é¤âÂ©»Ò¤ÎÂÎ¤òÍÉ¤¹¤ê¡¢À¼¤ò¤«¤±Â³¤±¤ë¡£²¶¤ÏÀµÄ¾²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤Ã¤¿¤¯Íý²ò¤Ç¤¤º¡¢¤¦¤í¤¿¤¨¤Ê¤¬¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂ©»Ò¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÌÜ¤Ï³Î¤«¤Ë³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»õ¤ò¿©¤¤Çû¤ê¸ý¤«¤é¤ÏÇ´¤êµ¤¤Î¤¢¤ëË¢¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÅÏÃ¸ý¤ÎµßµÞÂâ°÷¤«¤é¤Î¡Ö¸ÆµÛ¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤ò¤á¤¯¤ê¸ÆµÛ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤Û¤Ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¹¢¤Ë²¿¤«µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«µ¿¤¦Ââ°÷¤«¤é»Ø¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤«¤½Ð¤»¤È»Ø¼¨¤¬Èô¤Ö¤â¡¢»õ¤ò¿©¤¤Çû¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»Ø¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Ë¸ÆµÛ¤¬´°Á´¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢»à¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£±³¤À¤í¤ª¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê´ÊÃ±¤Ë¤â¤¦¤¹¤°6ºÐ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤Ã¤ÆÇ¯¤Î»Ò¶¡¤¬»à¤Ì¤Î¤«¤è¡©
¤½¤Î¤°¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Â©»Ò¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢¤¦¤ÄÉú¤»¤Ë¤·¤ÆÇØÃæ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥óÃ¡¤¯¤È¤É¤í¤Ã¤È¤·¤¿Ç´±Õ¤¬¸ý¤«¤é¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¸ÆµÛ¤¬²óÉü¤·¤¿¡ª¡¡¥Ê¥¤¥¹²Ç¤µ¤ó¡ª
¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂâ°÷ÅþÃå¡£¤¤¤Þ¤ÀÂ©»Ò¤Î°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¼è¤ê¤¢¤¨¤º¸ÆµÛ¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ââ°÷¤ËÊú¤Êú¤¨¤é¤ì¤¿Â©»Ò¤ÎÌÜ¤¬¤¦¤Ä¤í¤Ê¤¬¤é³«¤¤¤¿¡ª
¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤¤¡£¶õ¤Ã¤Ý¤Ê¤Î¤À¡£µßµÞ¼Ö¤Ë²Ç¤µ¤ó¤¬Æ±¾è¤·¡¢¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÉÂ±¡¤ØÈÂÁ÷¡£²¶¤Ï¼«Ê¬¤Î¼Ö¤Ç¸å¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î»þ´Ö¤Î¶²ÉÝ¡£¸ÆµÛ¤Ï²óÉü¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°ì½ÖÂ©»Ò¤Î»à¤ò³À´Ö¸«¤¿¡£
ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ì¤À¤±¸ÆµÛ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤¿¤È¤·¤Æ¾ã³²¤¬»Ä¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬Æ¬¤ÎÃæ¤ò¶î¤±½ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¤Î¥±¥¢¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë¤»¤Ã¤«¤¯Ì¾¸Å²°¤ØÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿ÍâÆü¤Ë¤³¤ó¤Ê½¤Íå¾ì¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤Î¿´¶¤Ê¤É¤Ë¤â»×¤¤¤ò¤Ï¤»¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÎäÀÅ¤Ê¼«Ê¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÂ±¡¤ØÃå¤¯¤ÈµßµÞ½èÃÖ¼¼¤Çµ¡³£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ»ÀÁÇÎÌ¤È¿´ÅÅ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿Â©»Ò¡£Ì²¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£²¶¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë·Ú¤¤ÌäÅú¤¬¤Ç¤¤ëÄøÅÙ¤Î°Õ¼±¤Î²óÉü¤â¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤Ò¤È°Â¿´¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¾®°ì»þ´Ö¤Û¤É¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¤Þ¤ÞÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¡£½èÊý¤µ¤ì¤¿¥¿¥ß¥Õ¥ë¤ò¼ã´³¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä°ìÈ¯ÅêÍ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈÕ¤Ë¤ÏÊ¿Ç®¤Ë¤Ê¤ê¤¤¤Ä¤â¤É¤ª¤ê¤ÎÂ©»Ò¤Ë¡£Ìô¤¹¤²¤§¤Ê¤ª¤¤¡ª
²óÉü¤·¤¿Â©»Ò¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¤«¤ï¤¤¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶²ÉÝ¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¹¬¤»¤Ê¤ó¤«°ì½Ö¤Ç¾Ã¤·Èô¤Ö¤ó¤À¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ò·è¤·¤Æ´Å¤¯¸«¤ë¤Þ¤¤¤È¿´¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¡¿ÅÄÃæÃÒµ×