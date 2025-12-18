桑田CBOが都内ホテルで就任会見「最終目標は日本野球のさらなる発展です」

オイシックスは18日、桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）の就任会見を都内ホテルで開いた。14分間の質疑応答ではCBOでの指導スタイルを問われ、巨人時代から変わらぬ指針を示した。

「指導のスタイルは現役時代から変わらず一貫してます。『サイエンス・バランス・リスペクト』。こうやれ、という指導はしませんし、バランス感覚を持ちながら」

練習は嘘つかない、練習をすれば練習しただけうまくなれる――。こういった“定説”もきっぱり否定した。

「練習したらうまくなるという野球界の……何なんですかね。お守りか何か知らないんですけど、あるんですよね。でも、サイエンスからすると、練習、練習、練習はうまくならないんです。練習して、栄養をとって、睡眠、休養を取る。寝ている時に筋肉が再生して強くなり、練習した技術は脳や神経に覚えていくのが分かっている時代なので」

オイシックスはドラフトで指名漏れした若い選手やNPB球団から戦力外通告を受けて再起を目指す中堅・ベテランで構成されるチームだ。

「翌日も元気で、集中して練習してもらいたい。そういった意味で『サイエンス・バランス・リスペクト』と言葉を3つ掲げている。現場ではそうやって指導していきたいなと思います」

武田勝監督とのトークセッション、報道陣の質疑応答と熱い思いを語った。「今は育成が大事だと思っています。将来的には勝利と育成を両立していくことが目標です。最終目標は日本野球のさらなる発展です」。巨人退団から51日。桑田CBOは新天地での最終ゴールを掲げた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）