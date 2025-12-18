¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¡ß¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Âè2ÃÆ¡ª¡¡¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ê¤ÉÅÐ¾ì
¡¡À¤³¦ÅªÌ¾ºî³¨ËÜ¡Ø¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡Ù¤È¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤¬¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡ß¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart¡¥2¡×¤¬¡¢12·îÃæ½Ü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ê¥Ü¥ó·¿¥Á¥ã¡¼¥à¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡¡¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤ÉÅ¸³«¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷
¢£¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥ë¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤¬Ì¥ÎÏ
¡¡º£²ó¥¢¥¤¥Ô¡¼¥Õ¥©¡¼¤è¤êÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡Ö¤Ï¤é¤Ú¤³¤¢¤ª¤à¤·¡ß¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£ ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óPart¡¥2¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊË¥À½¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Á¯¤ä¤«¤Ê¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´5¼ïÎà¤¬¤½¤í¤¤¡¢½ÄÉý28cm¤Î¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥º¤Ç¼ýÇ¼ÎÏÈ´·²¤Ê¡Ö¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤ä¡¢¥Ï¥í¡¼¥¥Æ¥£¤Î¥ê¥Ü¥ó·¿¥Á¥ã¡¼¥à¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥ÁÉÕ¤¥Ý¡¼¥Á¡×¤Ê¤É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÊªÀ°Íý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥é¥¦¥ó¥É¥Ý¡¼¥Á¡×¤È¡Ö¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ý¡¼¥Á¡×¤ä¡¢ÁíÊÁ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥Ð¥ó¥À¥Ê¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢Î¾¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
