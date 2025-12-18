¥É¥é¥Þ¶¦±é¤·¤¿Ç¯¾å¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤ÈÅÅ·âº§¡¢¤â¤¦¤¹¤°½Ð»ºÍ½Äê¡Ä34ºÐ¹âÈª½¼´õ¤ÎàÊó¹ð¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×
¡Ö¥Ó¥¸¥å¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¡¡ºòÇ¯11·î¤Ë¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È·ëº§¤·Ç¥¿±Ãæ¡Ä¡£34ºÐ½÷Í¥¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡3·î6Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡×¸ø¼°X¤¬ÆüËÜ¸ì¿á¤ÂØ¤¨ÈÇ¤Ë½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¹õ¤¤¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤Î¹âÈª(¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð)¤È²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤¿À¶¿åÈþ°Í¼Ó(¥°¥ê¥ó¥À)¤Î¼Ì¿¿¤¬¾å²¼¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡×(2025Ç¯)¤Î¤½¤Î¸å¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¹âÈª¤ÏÁ°ºî¤ËÂ³¤½÷Í¥¤Î¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©±é¤¸¤ëà°¤¤Ëâ½÷á¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ°ºî¤âº£ºî¤â¡¢¹âÈª¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð½¼´õ¤Á¤ã¤ó¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡ª¡ªºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö²Î¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë»Ñ¤¬ÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹âÈª¤ÏºòÇ¯6·î¤ËAmazon Prime Video¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö1122 ¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Õ¡×¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦²¬ÅÄ¾À¸(36)¤ÈºòÇ¯11·î¤Ë·ëº§¡£º£Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅß¤´¤í¤Î½Ð»º¤òÍ½Äê¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£