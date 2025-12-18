西武は18日、ともにドミニカ共和国出身右腕のホルヘ・ゴンザレス投手（23）、ロニー・オリバー投手（21）と育成選手契約を締結したと発表した。

ゴンザレス投手は198センチ、116キロで背番号は144。球団を通じ、「ライオンズでプレーし、選手として成長できる機会を得られたことを幸運に思っています。チームの中心選手として、勝利に貢献したいという強い思いを胸に、全力で取り組んでいきます」とコメントした。

オリバーは193センチ、85キロ。背番号は145。「私を迎え入れてくださったライオンズに心より感謝し、チームの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。謙虚な気持ちと献身的な姿勢を忘れず、日々懸命に努力を重ねながら、チームに貢献し、成長し続けていきたいです。この貴重な機会に感謝し、フィールドでは常に全力を尽くします」とコメントした。

広池浩司球団本部長はゴンザレスについて「大きな体格を生かし、常時150キロを超えるストレートを豪快に投げ下ろすのが魅力。ストレートを軸に、スライダーやシンカーを織り交ぜて打者を抑え込むパワータイプで、現時点ではリリーフでの起用に適性があると考えています。今後、制球力がある程度安定してくれば、一軍の戦力となる可能性を十分に秘めています」、オリバーについては「MAX150キロを超える伸びのあるストレートに、縦のカーブ、スライダー、チェンジアップを織り交ぜ、打者を抑えるタイプの投手です。コントロールは一定の水準にまとまっており、フォームのバランスも良いため、実戦経験を積むことで一軍の戦力となる可能性を秘めています。現時点では長いイニングを任せることも可能と見ていますが、起用法や適性についてはチーム合流後に見極めていきます」とコメントした。