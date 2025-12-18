松坂屋名古屋店南館、大規模リニューアル パルコと融合、B2階＆1〜6階が刷新へ…ショップ移設・休止へ【概要】
J．フロント リテイリングの大丸松坂屋百貨店とパルコは18日、松坂屋名古屋店南館の一部（B2階および1階〜6階 ※一部除く）を、パルコが運営する新しい商業施設へと大規模リニューアルすると発表した。
【画像】名古屋の繁華街・栄…松坂屋名古屋店 南館の場所
大丸松坂屋百貨店とパルコは、昨年度から松坂屋名古屋店、名古屋PARCOの大規模改装を進めてきた。それに続き、両店舗の中間に位置する松坂屋名古屋店南館をリニューアルし、百貨店とパルコの強みを融合する。
松坂屋美術館など文化発信拠点としてのアイデンティティはそのままに、パルコが得意とする「ファッション・エンタメ・カルチャー」をはじめとする感度の高いストア・ゾーンを導入。松坂屋名古屋店と名古屋PARCOをつなぐ「ブリッジ」として多様な世代が交わる施設へと進化させ、名古屋・栄エリアの魅力向上にも貢献する。2026年2月以降順次工事に入り、27年春の開業を予定。
「Ｊ．フロント リテイリンググループはワンチームとなって、2026年初夏に開業予定の商業施設『HAERA（ハエラ）』もあわせて、『面』での栄エリア活性化を推進することで、エリアのデスティネーション化を推進し、地域全体の賑わいを創出します 」とコメントした。
具体的には、B2階、1〜6階の一部がリニューアル対象。この計画に伴い、一部フロアの営業を終了するほか、カテゴリ・ブランドの移設を実施する。「各ショップの移設・休止情報の詳細は、追って松坂屋名古屋店のホームページにてご案内いたします」としている。
【計画の概要】
施設名称：松坂屋名古屋店 南館
所在地：愛知県名古屋市中区栄三丁目16番地1号
建物構造・規模（南館全体）：鉄骨造・地下4階〜地上11階 塔屋1階
リニューアル対象フロア／面積：B2階、1階〜6階（一部除く）／約1万9000平方メートル
開業時期：2027年春（予定）
