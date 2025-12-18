早川みゆき（29）が18日、自身のインスタグラムを更新。所属チームのマシンカラーと同じ色のセパレート・コスチューム姿の写真をアップした。

「本日のPR放送、現地でのご観覧、ご視聴 本当にありがとうございました！！応援してくれる方のおかげでファイナリストになることができて今日このステージに立つことができました」と、にしたんレースアンバサダーアワード2025ファイナルステージの投票が始まったことを報告。

スーパーGTに参戦の所属チーム「JLOC AMBASSADOR」のマシンと同カラーの白＆緑＆赤のセパレート・コスチューム姿の写真をアップし、「本当に自分でもびっくりするくらい緊張しましたが、想いが伝わっていると嬉しいです」などとつづった。

この投稿にフォロワーらからは「天使の顔が美しい女神」「頂点まで駆け上がっちゃえ」「スチューム超似合う」「カッコかわゆゆだぁ」「素敵」「最高にかわいい」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。今年はチーム「JLOC AMBASSADOR」に所属。

神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカー、ミニチュアフード作り。特技は、馬の鳴きまね。