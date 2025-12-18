安藤優子、60代の“オールグレー”冬コーデを披露 首元ストールの“差し色”がポイントに「おしゃれで素敵」「とても似合ってます」
キャスターでジャーナリストの安藤優子（67）が17日、自身のインスタグラムを更新。“オールグレー”の冬コーデを披露した。
【写真】「おしゃれで素敵」「とても似合ってます」“オールグレー”の冬コーデを披露した安藤優子
安藤は「本日も朝から大阪へ」と出張を報告し、「移動はシワにならないジャージ素材のワンピースとウールコートの，オールグレーコーデ」だと説明。そのうえで、「ポイントはブルーのストールです」と、ブルーのチェック柄のストールが全体を引き締めるアクセントになっていることを明かした。
着用ブランドについても「コートは #マディソンブルー のアイコン的パールボタンのコート」「下に着たワンピースは見えませんが #ジュンコシマダ です」「ストールは #haunt この柄が気に入っています！」と紹介した。
コメント欄には「コート、とても素敵です ストールもおしゃれで素敵」「ストールの色が優しさもプラスですね」「できる女のコーデ」「とても似合ってますね」「どの色もお似合いですね」「コーデ参考にさせていただいておりまーす」など、さまざまな声が寄せられている。
【写真】「おしゃれで素敵」「とても似合ってます」“オールグレー”の冬コーデを披露した安藤優子
安藤は「本日も朝から大阪へ」と出張を報告し、「移動はシワにならないジャージ素材のワンピースとウールコートの，オールグレーコーデ」だと説明。そのうえで、「ポイントはブルーのストールです」と、ブルーのチェック柄のストールが全体を引き締めるアクセントになっていることを明かした。
コメント欄には「コート、とても素敵です ストールもおしゃれで素敵」「ストールの色が優しさもプラスですね」「できる女のコーデ」「とても似合ってますね」「どの色もお似合いですね」「コーデ参考にさせていただいておりまーす」など、さまざまな声が寄せられている。