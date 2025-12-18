¥í¥Ã¥ÆµåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Þ¡¼¤¯¤ó¤¬°ìÆü½ðÄ¹¡Ö¾Ð´é¤È°ì½ï¤Ë¡È°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Î¥Þ¡¼¤¯¤ó¤ÈµåÃÄ¸ø¼°¥Á¥¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡ÖM¡ùSplash¡ª¡ª¡×¤ÎMIKU¤¬18Æü¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëËëÄ¥¿·ÅÔ¿´1³¬¥°¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀéÍÕÀ¾·Ù»¡½ð¼çºÅ¡ÖÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌ·Ù²ü¼èÄù¤ê¡¡½ÐÆ°¼°¡×¤Ë»²²Ã¡¢¥Þ¡¼¤¯¤ó¤ËÀéÍÕÀ¾·Ù»¡½ð¤Î°ìÆü½ðÄ¹¤¬°Ñ¾ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤ª¤±¤ë»ÔÌ±¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤ËÀéÍÕÀ¾·Ù»¡½ð¤¬´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Öº¾µ½ËÉ»ß¡×¡Ö¸òÄÌ°ÂÁ´¡×¡ÖµÒ°ú¤ËÉ»ß¡×¤Î3¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹ÖÏÃ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ÖÏÃ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¡¼¤¯¤ó¤ÈMIKU¤Î¹æÎá¤Î¤â¤È¡¢·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Ë¤è¤ëÇ¯ËöÇ¯»ÏÆÃÊÌ·Ù²ü¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤Î½ÐÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀéÍÕ¸©Î©¸¡¸«Àî¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¡ÖKemisui¡×¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÆü½ðÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¥Þ¡¼¤¯¤ó¤Ï¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ä·Ù»¡¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¡¢³¹¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤¿¤è¡£¥Ü¥¯¼«¿È¤â¡¢¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤äËÉÈÈ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤ó¤À°ìÆü¤À¤Ã¤¿¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢µå¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¾Ð´é¤È°ì½ï¤Ë¡È°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£MIKU¤Ï¡Ö¥Þ¡¼¤¯¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÀ¸³è°ÂÁ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀéÍÕÀ¾·Ù»¡½ð¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤«¤éÂçÀÚ¤Ê¤ªÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»Ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò°ÂÁ´¤Ë²á¤´¤·¡¢»ä¼«¿È¤âÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£