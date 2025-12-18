プロ野球・DeNAの東克樹投手が18日、契約更改に臨み、会見で来季への意気込みを語りました。

東投手は会見の冒頭で年俸推定3億円で合意し、球団から高い評価を受けたことについて「非常にうれしく思います」と喜びを語りました。

今季セ・リーグ最多勝に輝き、その活躍の要因について「自分の中で好不調の波があったシーズンだったが、その中でも見せないように、なるべくチームに勝ちをもたらすためにやってこられたシーズンだったなと思います」と述べると、続けて「日によってフォームを変えながら投げた。そういったことをしながらシーズンを戦えたので、そこが一番大きかった」と明かしました。

3シーズン続けて結果を出すことをテーマとして掲げ、今年はその3年目。素晴らしい成績を収めた東投手は、そのことについて聞かれると「クリアできたことは非常にうれしく思いますし、自分自身でもしっかりやれたなと実感している。また1からのスタートで、テーマを新たに考え、オフシーズンを過ごしたい」と来季への意気込みを語ります。そしてもう一つの目標でもある投球回200イニングへ向けては「来年以降、ジャクソンもいなくなりますし、ケイもいないですし、より僕に課される役割も増えると思うので、全うできるようにイニング数を目標の一つとしてやっていきたい」とエースとしての自覚をより強め、来季の活躍も誓いました。