NHK大阪放送局は18日、大阪市内の同局で定例の局長会見を開き、同局制作の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）について、年末年始の関連番組などを発表した。

年内にドラマの前半部分が終了。橋爪國臣チーフプロデュサーは「評判も含め、いいご意見もたくさんいただいており、まずはドラマを受け入れてもらってるのではないかと思います。年内で話はひと区切り。年明けから新しい2人の生活が始まります。注目してもらいたい」と期待を込めた。

「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツがモデル。夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石あかり、八雲モデルのヘブン役を俳優のトミー・バストウが演じている。

来年1月には「超体感！八雲が愛した神々の里 ばけばけ出雲旅」（1日前7・20、総合・全国）を放送。小泉八雲・セツ夫妻の主観目線の映像で、八雲がたどった歴史や文化ある場所を訪ねる。

また、「ばけばけ総集編・前編」（2日前8・30、全国）、「ばけばけ正月インタビュー」（3日前7・45、総合）を放送。さらに年末の26〜28日にかけて「ばけばけ 小泉八雲の怪談」（総合・近畿ブロック）では佐野史郎、円井わん、濱正悟の3人が朗読。NHKラジオ第1でも高瀬耕造アナウンサーら5人の局アナが小泉八雲の5つの「怪談」を朗読する。