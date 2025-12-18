来年１月２、３日に行われる第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する中大の共同取材が１８日、東京都八王子市の多摩キャンパスで行われた。

柴田大地が名乗りを上げるも…

チームは３０年ぶりの箱根駅伝優勝を今季当初から目標に掲げ、１１月の全日本大学駅伝は過去最高タイの２位に躍進。その後の記録会も好記録が続出し、箱根のエントリー選手１６人の１万メートル上位１０人平均タイムは大会史上初の２７分台に到達した。藤原正和監督は「夏合宿以降は例年と過ごし方をガラッと変え、箱根駅伝一本を見据えて徹底した走り込みを行った。今月に入ってからの調子の上がり方が例年と違い、上昇曲線のカーブの描き方が非常に高い」と手応えを口にした。

前回大会は吉居駿恭（現４年）が１区序盤から独走して大量リードを築いただけに、今回はどの区間に配置されるか注目が集まっている。希望区間を問われた吉居は「走りたい区間は特にはない。与えられた区間でしっかりと区間賞を取ったり、先頭でたすきを渡すというところを頑張っていきたい」と淡々と答えた。

一方、全日本４区区間賞の柴田大地（３年）は自ら１区に名乗りを上げ、「１区で区間賞を取って、チームにいい流れを持ってくることが一番重要」と決意を表明。藤原監督は「（１区の走者は）固まっているけど、迷っているということにさせてください」と、苦笑交じりでけむに巻いた。