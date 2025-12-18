庄司智春、家族5人でイルミネーション満喫 肩寄せ合うショットに反響「理想の家族」「いつまでもラブラブ」
【モデルプレス＝2025/12/18】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が12月17日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】49歳芸人「幸せオーラ溢れてる」元アイドル妻＆子どもたちとの街中ショット
庄司は「原宿に行ったのでイルミネーションを少し感じに行きました」「少し離れた所で家族写真」とつづり、妻でタレントの藤本美貴とスタンプで顔を隠した子供達との写真を投稿。家族5人が肩を寄せ合った仲睦まじいショットや夫婦でのショットを公開し「子供達とイルミネーションを見に行けるのはあと何回なのか？」とも続けている。
この投稿には「素敵な家族写真」「心が温まる」「幸せそう」「幸せオーラ溢れてる」「理想の家族」「ほっこりする」「イルミと家族の雰囲気が合ってる」「ラブラブ夫婦」「憧れる」などの反響が寄せられている。
庄司は、2009年に藤本と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
