スピードワゴン井戸田潤の妻・蜂谷晏海「母は感動です」長男＆次男の対面ショット公開 14日に第2子出産報告
【モデルプレス＝2025/12/18】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤の妻でモデルの蜂谷晏海が12月17日、自身のInstagramを更新。長男と生まれたばかりの次男が対面する様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】井戸田潤の33歳美人妻、長男＆生まれたばかりの次男の対面ショット公開
14日に自身のInstagramを通じて第2子出産を発表した蜂谷は「たくさんのお祝いのコメント本当にありがとうございます」とつづり、感謝の言葉と病院での様子を投稿。「ベビバーグ（長男の愛称）はどんな反応かな？まだよく分からないのかな？と思ってましたが、コットの中を覗いたり、トントンしてみたり、背伸びをして弟を見る姿に母は感動です」と続けて、長男が次男と対面して優しくトントンしている微笑ましい動画を公開している。
この投稿には「心温まる」「素敵な兄弟愛」「2人とも天使すぎる」「感動した」「優しい時間が伝わる」「ほっこりする」「おめでとうございます」などの反響が寄せられている。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚。2024年7月に第1子、2025年12月には第2子が誕生した。（modelpress編集部）
◆蜂谷晏海、出産後の家族の様子を報告
◆蜂谷晏海の投稿に反響
