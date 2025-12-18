西山茉希、グラタン・おにぎり・クリームパスタ…鮭アレンジレシピ公開「アイデア豊富で尊敬する」「献立のレパートリーが増えて助かる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/18】モデルの西山茉希が12月17日、自身のInstagramを更新。鮭のほぐし身を使ったアレンジレシピを公開した。
【写真】40歳モデル「アイデア豊富」な鮭アレンジメニュー並んだ食卓
西山は「鮭を焼いてほぐしておくと、色んなアレンジに使えて楽ちんな件」と鮭のほぐし身がたっぷりと入ったチャーハンをメインとした彩り豊かな食卓の写真を投稿。また、チャーハンだけでなく「＃鮭おにぎり ＃鮭クリームパスタ」「この季節はグラタンにも」と様々なアレンジレシピも紹介し、「日々の料理は私の創作アソビ時間です」とつづっていた。
この投稿に、ファンからは「アイデア豊富で尊敬する」「全部真似したい」「献立のレパートリーが増えて助かる」「時短にもなりそう」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
