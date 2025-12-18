大分市佐賀関の大規模火災から18日で1か月です。18日時点で60人以上が避難所生活を余儀なくされる中、福岡県では被災地への支援とともに、危険な場所の確認が行われています。



あっさりした口あたりながら濃厚なうまみのスープのとんこつラーメンを作っているのは、北九州市に本店を置くラーメン店「石田一龍」の代表・新森龍二さんです。





■石田一龍・新森龍二代表「ほんの少しでも お役に立てることがないかなと思って」新森さんは1日、出来たての温かいラーメンを振る舞うため、大分市を訪れました。大分市佐賀関で11月18日に起きた火災では、住宅など187棟が焼け、1人が死亡しました。18日時点で、なお60人以上が避難所で生活しています。火災発生から半月ほどがたったこの日、新森さんが現地で目にしたのは焼け落ちた街の姿でした。■新森さん「もう視界全部が燃えているような感じ （火災発生）当日のすさまじさというのを改めて感じました」新森さんは日頃からボランティアで福祉施設などを訪問し、ラーメンを振る舞っています。9年前の熊本地震では、被災地に支援物資を届けました。そして今回も。■新森さん「（火災を見て）同じ九州人として 何か力になれればと」新森さんが炊き出しを行ったのは、避難所が置かれている佐賀関市民センターです。■ボランティア「皆さん おいしいラーメン食べてください」「お待たせしました」温かい1杯のラーメンに涙をこぼした人もいました。■新森さん「（30代の）お母さんと（小学生の）娘さんがいて お母さんが泣いてたんですよ ラーメンを食べ終わった時に『おいしかった』と 『ありがとうございます』と言われたのが僕一番印象的だったです」新森さんは今後も支援を続けたいと考えています。■消防隊員「大分県の佐賀関で発生した火災を受けて 消防本部 商店街を見せてもらっています」古い家屋が密集した地域での大規模火災を受けて、福岡県田川市では16日と17日、消防が地元の商店街の状況を確認しました。■消防隊員「どうしても密集地域で 一度火が出ると大変なことになりますので よろしくお願いします」■店の関係者「はい 気をつけます」佐賀関の火災では、焼けた建物の4割ほどが空き家とみられています。16日に消防が立ち入った田川市の後藤寺商店街では、かつては約200の店が営業していましたが、現在は約8割が空き店舗だといいます。■店主「ここも一緒やなと思います 空き店舗はシャッターが閉まっているけれど 裏に回れば入れるから」■消防隊員「もうここは一軒も（営業は）やっていないと思います 一度燃え上がると延焼阻止をするのは 非常に厳しい状態になると思います」消防の査察では空き店舗の把握のほか、消防機器や避難ルートについても細かく確認していきました。■田川地区消防本部予防課・二橋和夫課長補佐「火災がないことが一番なんですけれど （火災が）起きた場合に適切に対応できるような形で調査を実施しています」大分市の佐賀関の大火から1か月。今回の教訓を、それぞれの地域がどのように防災に反映するのか、息の長い支援とともに安全への取り組みが求められます。