大分市佐賀関の大規模火災から1か月 防火・防災の教訓 福岡でも
大分市佐賀関の大規模火災から18日で1か月です。18日時点で60人以上が避難所生活を余儀なくされる中、福岡県では被災地への支援とともに、危険な場所の確認が行われています。
あっさりした口あたりながら濃厚なうまみのスープのとんこつラーメンを作っているのは、北九州市に本店を置くラーメン店「石田一龍」の代表・新森龍二さんです。
「ほんの少しでも お役に立てることがないかなと思って」
新森さんは1日、出来たての温かいラーメンを振る舞うため、大分市を訪れました。
大分市佐賀関で11月18日に起きた火災では、住宅など187棟が焼け、1人が死亡しました。
18日時点で、なお60人以上が避難所で生活しています。
火災発生から半月ほどがたったこの日、新森さんが現地で目にしたのは焼け落ちた街の姿でした。
■新森さん
「もう視界全部が燃えているような感じ （火災発生）当日のすさまじさというのを改めて感じました」
新森さんは日頃からボランティアで福祉施設などを訪問し、ラーメンを振る舞っています。
9年前の熊本地震では、被災地に支援物資を届けました。
そして今回も。
■新森さん
「（火災を見て）同じ九州人として 何か力になれればと」
新森さんが炊き出しを行ったのは、避難所が置かれている佐賀関市民センターです。
■ボランティア
「皆さん おいしいラーメン食べてください」
「お待たせしました」
温かい1杯のラーメンに涙をこぼした人もいました。
■新森さん
「（30代の）お母さんと（小学生の）娘さんがいて お母さんが泣いてたんですよ ラーメンを食べ終わった時に『おいしかった』と 『ありがとうございます』と言われたのが僕一番印象的だったです」
新森さんは今後も支援を続けたいと考えています。
■消防隊員
「大分県の佐賀関で発生した火災を受けて 消防本部 商店街を見せてもらっています」
古い家屋が密集した地域での大規模火災を受けて、福岡県田川市では16日と17日、消防が地元の商店街の状況を確認しました。
■消防隊員
「どうしても密集地域で 一度火が出ると大変なことになりますので よろしくお願いします」
■店の関係者
「はい 気をつけます」
佐賀関の火災では、焼けた建物の4割ほどが空き家とみられています。
16日に消防が立ち入った田川市の後藤寺商店街では、かつては約200の店が営業していましたが、現在は約8割が空き店舗だといいます。
■店主
「ここも一緒やなと思います 空き店舗はシャッターが閉まっているけれど 裏に回れば入れるから」
■消防隊員
「もうここは一軒も（営業は）やっていないと思います 一度燃え上がると延焼阻止をするのは 非常に厳しい状態になると思います」
消防の査察では空き店舗の把握のほか、消防機器や避難ルートについても細かく確認していきました。
■田川地区消防本部予防課・二橋和夫課長補佐
「火災がないことが一番なんですけれど （火災が）起きた場合に適切に対応できるような形で調査を実施しています」
大分市の佐賀関の大火から1か月。
今回の教訓を、それぞれの地域がどのように防災に反映するのか、息の長い支援とともに安全への取り組みが求められます。