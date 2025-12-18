通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間８％ちょうど、上昇一服も円関連には需要残る
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.00 4.90 7.22 5.83
1MO 7.56 4.93 6.54 5.50
3MO 8.51 5.49 7.34 6.17
6MO 9.00 5.83 7.93 6.69
9MO 9.13 6.09 8.20 7.05
1YR 9.28 6.31 8.42 7.31
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.80 5.99 5.80
1MO 6.84 6.85 6.01
3MO 7.76 8.23 6.68
6MO 8.50 8.74 6.98
9MO 8.81 9.08 7.19
1YR 9.08 9.35 7.37
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間ボラティリティー水準は8.00％とやや低下している。１カ月7.56％と逆転幅は縮小している。ただ、対ドル通貨と比較するとドル円、クロス円の水準は高い。あすの日銀決定会合結果および植田日銀総裁会見がイベントリスクとなっている。
