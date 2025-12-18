株式会社シンシアは、磁石とガジェットを組み合わせた製品を展開するブランド「MaGdget」から、スマートフォン用スタンド「Carabiner Stand」を12月17日（水）に発売した。価格は5,500円。

三脚型スマホスタンドで、カラビナを搭載しバッグやベルトに掛けて持ち運べる。MagSafe対応のiPhone 12以降の機種を、N52ネオジム磁石で固定する仕組み。三脚としてだけでなく、自撮りスティックとしても使える。

本体はアルミ合金製で、軽量かつ高強度を実現した。脚を閉じればセルフィースティックになり、折りたたむとコンパクトに収納できる。

底面には1/4インチカメラネジポート（JIS規格1/4-20UNC）を搭載し、カメラ用三脚などのアクセサリーと互換性を持つ。同ブランド製品の「MaGdget Charge Ring」と組み合わせれば、MagSafe充電スタンドとしても使用できる。

外形寸法（折り畳み時）：約112×59×16mm 外形寸法（最大展開時）：約270×59×8mm 重量：約110g