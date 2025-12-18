¥»¥«¥ó¥É£Ø¡¢º£´ü·Ð¾ï¤ò21¡ó²¼Êý½¤Àµ
¡¡¥»¥«¥ó¥É¥µ¥¤¥È¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥« <5028> [Åì¾Ú£Ç] ¤¬12·î18ÆüÂç°ú¤±¸å(17:30)¤Ë¶ÈÀÓ½¤Àµ¤òÈ¯É½¡£25Ç¯12·î´ü¤ÎÏ¢·ë·Ð¾ïÍø±×¤ò½¾ÍèÍ½ÁÛ¤Î1.9²¯±ß(ÈóÏ¢·ë)¢ª1.5²¯±ß¤Ë21.1¡ó²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¡£
¡¡¢¨º£´ü¤«¤éÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û
¡¡¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯10·î£±ÆüÉÕ¡ÖBreak's ³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¼èÆÀ¡Ê»Ò²ñ¼Ò²½¡Ë´°Î»¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸øÉ½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢2025Ç¯10·î£±ÆüÉÕ¤ÇBreak's³ô¼°²ñ¼Ò¤ÏÅö¼Ò¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤2025Ç¯12·î´üÂè£´»ÍÈ¾´ü¤è¤êÏ¢·ë·è»»¤Ë°Ü¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
