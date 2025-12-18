[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇122銘柄・下落94銘柄（東証終値比）
12月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは232銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は94銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6177> アップバンク 174 +50（ +40.3%）
2位 <206A> ＰＲＩＳＭバ 237 +50（ +26.7%）
3位 <7138> ＴＯＲＩＣＯ 240 +50（ +26.3%）
4位 <3079> ＤＶｘ 1555 +300（ +23.9%）
5位 <2743> ピクセル 9.2 +1.2（ +15.0%）
6位 <7777> ３ＤＭ 366.1 +46.1（ +14.4%）
7位 <8995> 誠建設 2310 +241（ +11.6%）
8位 <3671> ソフトＭＡＸ 370 +38（ +11.4%）
9位 <7613> シークス 1390 +94（ +7.3%）
10位 <4572> カルナバイオ 385 +26（ +7.2%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3856> Ａバランス 453 -100（ -18.1%）
2位 <276A> ククレブ 2720 -113（ -4.0%）
3位 <6495> 宮入バ 119.4 -4.6（ -3.7%）
4位 <7603> ジーイエット 142 -5（ -3.4%）
5位 <8894> レボリュー 49.4 -1.6（ -3.1%）
6位 <4395> アクリート 1452 -46（ -3.1%）
7位 <4376> くふうカンパ 160 -5（ -3.0%）
8位 <5240> ｍｏｎｏＡＩ 280 -7（ -2.4%）
9位 <6731> ピクセラ 33.2 -0.8（ -2.4%）
10位 <4596> 窪田製薬ＨＤ 43 -1（ -2.3%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3401> 帝人 1328.2 +27.2（ +2.1%）
2位 <7261> マツダ 1186 +23.5（ +2.0%）
3位 <4062> イビデン 11250 +95（ +0.9%）
4位 <5631> 日製鋼 7450 +55（ +0.7%）
5位 <4751> サイバー 1320.5 +9.5（ +0.7%）
6位 <5706> 三井金属 17363 +113（ +0.7%）
7位 <4503> アステラス 2130 +13.0（ +0.6%）
8位 <1802> 大林組 3279 +18.0（ +0.6%）
9位 <4502> 武田 4508.6 +23.6（ +0.5%）
10位 <7186> 横浜ＦＧ 1282 +6.5（ +0.5%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <6981> 村田製 3142.2 -16.8（ -0.5%）
2位 <7012> 川重 10974 -56（ -0.5%）
3位 <3289> 東急不ＨＤ 1423.2 -6.8（ -0.5%）
4位 <8766> 東京海上 5871.5 -27.5（ -0.5%）
5位 <6326> クボタ 2219 -10.0（ -0.4%）
6位 <6752> パナＨＤ 1963 -8.0（ -0.4%）
7位 <5401> 日本製鉄 600.4 -2.0（ -0.3%）
8位 <8725> ＭＳ＆ＡＤ 3725 -12（ -0.3%）
9位 <7203> トヨタ 3355 -8.0（ -0.2%）
10位 <8058> 三菱商 3620 -8.0（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
株探ニュース