　12月18日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは232銘柄。東証終値比で上昇は122銘柄、下落は94銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は57銘柄。うち値上がりが39銘柄、値下がりは13銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は90円高と買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の18日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6177>　アップバンク　　　　174　　+50（ +40.3%）
2位 <206A>　ＰＲＩＳＭバ　　　　237　　+50（ +26.7%）
3位 <7138>　ＴＯＲＩＣＯ　　　　240　　+50（ +26.3%）
4位 <3079>　ＤＶｘ　　　　　　 1555　 +300（ +23.9%）
5位 <2743>　ピクセル　　　　　　9.2　 +1.2（ +15.0%）
6位 <7777>　３ＤＭ　　　　　　366.1　+46.1（ +14.4%）
7位 <8995>　誠建設　　　　　　 2310　 +241（ +11.6%）
8位 <3671>　ソフトＭＡＸ　　　　370　　+38（ +11.4%）
9位 <7613>　シークス　　　　　 1390　　+94（　+7.3%）
10位 <4572>　カルナバイオ　　　　385　　+26（　+7.2%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3856>　Ａバランス　　　　　453　 -100（ -18.1%）
2位 <276A>　ククレブ　　　　　 2720　 -113（　-4.0%）
3位 <6495>　宮入バ　　　　　　119.4　 -4.6（　-3.7%）
4位 <7603>　ジーイエット　　　　142　　 -5（　-3.4%）
5位 <8894>　レボリュー　　　　 49.4　 -1.6（　-3.1%）
6位 <4395>　アクリート　　　　 1452　　-46（　-3.1%）
7位 <4376>　くふうカンパ　　　　160　　 -5（　-3.0%）
8位 <5240>　ｍｏｎｏＡＩ　　　　280　　 -7（　-2.4%）
9位 <6731>　ピクセラ　　　　　 33.2　 -0.8（　-2.4%）
10位 <4596>　窪田製薬ＨＤ　　　　 43　　 -1（　-2.3%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3401>　帝人　　　　　　 1328.2　+27.2（　+2.1%）
2位 <7261>　マツダ　　　　　　 1186　+23.5（　+2.0%）
3位 <4062>　イビデン　　　　　11250　　+95（　+0.9%）
4位 <5631>　日製鋼　　　　　　 7450　　+55（　+0.7%）
5位 <4751>　サイバー　　　　 1320.5　 +9.5（　+0.7%）
6位 <5706>　三井金属　　　　　17363　 +113（　+0.7%）
7位 <4503>　アステラス　　　　 2130　+13.0（　+0.6%）
8位 <1802>　大林組　　　　　　 3279　+18.0（　+0.6%）
9位 <4502>　武田　　　　　　 4508.6　+23.6（　+0.5%）
10位 <7186>　横浜ＦＧ　　　　　 1282　 +6.5（　+0.5%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <6981>　村田製　　　　　 3142.2　-16.8（　-0.5%）
2位 <7012>　川重　　　　　　　10974　　-56（　-0.5%）
3位 <3289>　東急不ＨＤ　　　 1423.2　 -6.8（　-0.5%）
4位 <8766>　東京海上　　　　 5871.5　-27.5（　-0.5%）
5位 <6326>　クボタ　　　　　　 2219　-10.0（　-0.4%）
6位 <6752>　パナＨＤ　　　　　 1963　 -8.0（　-0.4%）
7位 <5401>　日本製鉄　　　　　600.4　 -2.0（　-0.3%）
8位 <8725>　ＭＳ＆ＡＤ　　　　 3725　　-12（　-0.3%）
9位 <7203>　トヨタ　　　　　　 3355　 -8.0（　-0.2%）
10位 <8058>　三菱商　　　　　　 3620　 -8.0（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

