東京大大学院1年の須賀ありささん（22）が18日までに、自身のインスタグラムを更新。「ミス東大」のグランプリに輝いたことを報告した。

「このたびミス東大コンテスト2025グランプリを受賞しました。私を信じてくださった皆様の応援のおかげで一緒につかむことができたグランプリです」と感謝の気持ちを伝え、「ミス東大グランプリ」のタスキをかけ、デコルテを大胆露出の純白ウエディングドレス姿を披露した。

さらに「コンテストに出場したからこそたくさんの出逢いがありました。ともに積み重ねてきた155日。私にとって何にも代えられない宝物です。将来必ず社会に必要とされる存在になります。本当にたくさんの応援をありがとうございました」と立ち姿もアップした。

フォロワーからも祝福の声に加え、「外見だけでなく、心の美しさに心打たれます」「才色兼備」「ビューティフルスタイル」「チャーミングでキュート」などのコメントが寄せられた。

須賀さんは東京都出身。学科は法学部法学政治学研究科。将来の夢は弁護士。趣味はバイオリン、お菓子作り、スポーツ観戦、旅行。特技は書道、ボタニカルアート、暗算。好きな食べ物は山菜おこわ、いちご大福。好きなスポーツはバレーボール、テニス。好きな有名人はトム・クルーズ、綾瀬はるか。身長160センチ。血液型A。