¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛÁ°µð¿Í¥°¥ê¥Õ¥£¥ó³ÍÆÀ¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤¬¼ãÊÖ¤êºö¡Ä£³£³ºÐ´ÆÆÄ¤ËÂ³¤£³£±ºÐ¤ò¿·£Ç£Í¤Ëµ¯ÍÑ
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤ÇÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤¬ÂçÃÀ¤Ê¼ãÊÖ¤êºö¤Ë½Ð¤¿¡££±£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¸Æü¡Ë¡¢£Í£Ì£Â¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¿·£Ç£Í¤Ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ç£Ç£ÍÊäº´¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ë¡¦¥¥é¥ó¥Ó»á¡Ê£³£±¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£¶Ç¯´Ö¤Ç£µÅÙ¤ÎÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥Õ¥í¥ó¥Èºþ¿·¤ò·èÃÇ¡£¥Þ¥¤¥¯¡¦¥ê¥¾ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹·ó£Ç£Í¡¢¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤é°ú¤È´¤¤¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥È¥Ü¡¼¥Ë»á¡Ê£³£µ¡Ë¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥È¥Ã¥×¤ÎÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤ËÇ¤Ì¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥Ö¥Æ¥é´ÆÆÄ¡Ê£³£³¡Ë¤¬½¢Ç¤¤È¤³¤ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¼çÍ×¤ÊÌò¿¦¤¬¤¹¤Ù¤Æ£³£µºÐ°Ê²¼¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤Ï¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿£²£°£±£¹Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤ÎÂç¤¤ÊÄãÌÂ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤³¤ÎÆ°¤¤ò¹¥°ÕÅª¤ËÂª¤¨¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ë¤Ï¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ðÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬½êÂ°¡£ÀèÆü¡¢µð¿Í¤Ç£³Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£