ÄéÀ»Ìé¤¬²ñ¸«Ãæ¤ËÎ®·ì¡¡¥É¥Í¥¢¤ÈÂç·ãÆ®¤Ç¼ð¤ì¤¿´é¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¥À¥á¡×
¡¡°ÛÎã¤ÎÎ®·ì²ñ¸«¤À¡££±£·Æü¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£×£Â£ÁÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂÅý°ìÀï¤Ç¡¢»ÃÄê²¦¼Ô¥Î¥Ë¥È¡¦¥É¥Í¥¢¡Ê£´£³¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤òÇË¤Ã¤¿Àµµ¬²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê£²£¹¡á³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤Î°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤¬£±£¸Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿Äé¤Ï¡¢²ñ¸«Ãæ¤ËÉ¡·ì¤òÎ®¤¹¤Ê¤É¥À¥á¡¼¥¸¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°Ìë¤ËÂ³¤¤¤Æ£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¤Î°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ï£µ³¬µé¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢¿ê¤¨ÃÎ¤é¤º¤Î¶¯ÂÇ¤Ë°ìÅÙ¤Ï¥À¥¦¥óÀ£Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÈ½Äê¾¡¤Á¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÉÂ±¡¤ÇÀÞ¤ì¤¿É¡¹ü¤òÀ°Éü¤·¡¢É¡¤ÎÎö½ý¤òË¥¹ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ìÌëÌÀ¤±²ñ¸«¤Ç¤ÏÉé½ý¤ò±£¤¹¤¿¤á¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤¬¡Ö¡Ê°å»Õ¤Ë¡Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤â¥À¥á¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£É¡¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌÜ¤ÈÉ¡¤Î¼þ°Ï¤¬ÀÖ¹õ¤¯¼ð¤ì¤¿ÁÇ´é¤Ç¸½¤ì¡¢²ñ¸«Ãæ¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤âÉ¹¤Î¤¦¤Ç´é¤òÎä¤ä¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÉ¡·ì¤¬Î®¤ì¤ÆÃæÃÇ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤¿¿´¶¤ò¡ÖÀ¸¤»Ä¤ì¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÂÅÈ¡×¤ÈÉ½¸½¡£¥É¥Í¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶ì¼ê¤Ê¥¿¥¤¥×¡£¤â¤Ã¤È²¥¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸þ¤³¤¦¤Î·Ð¸³ÃÍ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÌÇò¤¤»î¹ç¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Î²ÁÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸·¤·¤¯É¾²Á¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀï¤¨¤¿¤³¤È¤¬¸÷±É¡£¤³¤Î»î¹ç¤Î¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¿´¤Ë»Ä¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢°ÎÂç¤Ê¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÈÀ¤³¦¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¨¤¿¤³¤È¡¢¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤ºâ»º¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°Ìë¤ÏÂ¾ÃÄÂÎ¤È¤Î²¦ºÂÅý°ìÀï¤È£´³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦°æ²¬¤È¤ÎÂÐÀï´õË¾¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±µéµÙÍÜ²¦¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡ËÀï¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»î¹ç¤À¤«¤é¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³Ð¸ç¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºÇ¤â´õË¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡Ö°æ²¬¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¡£¥ï¥¯¥ï¥¯ÅÙ¹ç¤¤¤¬°ìÈÖ°ã¤¦¡×¤È²þ¤á¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°æ²¬¤ÎºÆµ¯Àï¤â´ÑÀï¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤È£³³¬µéÀ©ÇÆ²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡Ê£Í¡¦£Ô¡Ë¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ê¤É¤¬·×²è¤µ¤ì¤ëÍèÇ¯£µ·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¶½¹Ô¤Ø¤Î½Ð¾ì¤âÇ®Ë¾¡£¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ö£µ·î¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ë¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¿·ãÆ®²¦¤«¤éÍèÇ¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£