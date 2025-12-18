SNS更新

ボクシングのWBA世界バンタム級王座統一戦12回戦が17日、東京・両国国技館で行われ、同級正規王者の堤聖也（角海老宝石）が暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）に2-1（117-111、115-113、112-116）の判定勝ち。団体内王座統一に成功した。激戦から一夜明け、堤は自身のXで思わぬ“忘れ物”があったと明かした。

「確かに忘れてた。笑」と堤が自身のXでつづったのは、18日の昼過ぎのこと。17日の試合は世界5階級制覇王者のドネアを相手に、途中から血で顔を赤く染める激闘だった。

堤が忘れたのは、セコンドについたトレーナーの石原雄太氏との写真撮影だ。石原トレーナーが自身のXに「出鼻にカウンターを同時に合わせてくるドネア選手強かった。気が抜けない難しい試合でした。疲れ切って堤と写真撮るのも忘れて帰りました」とつづったのに対する反応がこれだった。

堤は続けて「毎ラウンドしっかり話し合って戦える 途中からどうしたらいいか全部石原さんに委ねてました。ありがとうございました！！！」とトレーナーに感謝。2人にはファンから「おめでとう御座います！かっこよかったです」「激闘を乗り越えて強くなっていくチーム堤を応援してます」「本当に良いチームおめでとう」と祝福が集まっている。



（THE ANSWER編集部）