世界最強のロックバンド、ザ・ローリング・ストーンズが２０２６年のツアーを中止することが分かった。ギタリストのキース・リチャーズの健康状態によるものだという。米誌「バラエティ」が先日、報じた。

ストーンズは２０２６年夏に英国と欧州でスタジアムツアーを予定していたが、ギタリストのキースがツアーに「参加を確約できない」としているため、ツアーを中止にしたとバンドに近い情報筋が同誌に明かした。

公式発表はされていないものの、バンドのツアーピアニスト、チャック・リーヴェルと広報担当者は先日、英国の報道陣に対し、バンドは、３年ぶりとなるニューアルバムをほぼ完成させており、英国と欧州をツアーする予定だと語った。

しかし、１２月１８日で８２歳になるリチャーズは、再び過酷なツアーを続けることは不可能だと言われている。近年のライブ活動を見ると、長年の関節炎との闘病生活による困難に直面していることが明らかになっている。キースはこの症状を「良性」と呼び、演奏スタイルを変えざるを得なかったと語っている。

「ツアーについてじっくり話し合った時、キースは４か月以上も続く大規模なスタジアムツアーには乗り気ではないと言った」と、ある米国人音楽評論家は１５日、英紙ザ・サンに語っていた。広報担当者は「バンドは今年初めにツアーを計画していたが、それもかなわなかった。ファンにとってはつらいことだが、ストーンズは準備が整い次第、ステージに戻ってくるだろう」と付け加えた。

ストーンズは２０００年代初頭からほぼ毎年ツアーを行ってきたが、３人の主要メンバーであるミック・ジャガー（８２歳）、ロン・ウッド（７８歳）、そしてキースが年齢を重ねるにつれ、ツアーの規模は縮小傾向にあった。

オリジナル・ドラマーのチャーリー・ワッツは２０２１年に亡くなり、キースの長年のコラボレーターであるスティーブ・ジョーダンが後任ドラマーとなった。バンドの直近のツアーは、２０２３年の最新アルバムにちなんで名付けられた「ハックニー・ダイアモンズ」ツアーで、２４年には３か月間にわたり北米２０公演を行っている。