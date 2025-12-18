¾åÇòÀÐË¨²Î¡ßÀ¸ÅÄÅÍ¿¿W¼ç±é¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡¢¾åÇòÀÐ¡õÀ¸ÅÄ¡õ¥Ñ¥ó¥À¤¬ÊÂ¤Ö°Û¿§¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÈÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î10Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤ËÊÁËÜ»þÀ¸¡¢Ê¿»³Í´²ð¤éÈ¯É½
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÇº¤ß¤ò¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¡¢¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¥Ò¥ó¥È¤òÉÁ¤¯¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µã¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤òÌ´¸«¤Æ½ÐÈÇ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æþ¼Ò½éÆü¤Ë¤½¤Î»¨»ï¤ÎµÙ´©¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢Ì´¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÀ¸³è¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸Éô¤Ç¤¯¤¹¤Ö¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡Ê¾åÇòÀÐË¨²Î¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î±¿Ì¿¤òÂç¤¤¯Æ°¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¥«¥ê¥¹¥Þ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄ¶½÷²¦ÍÍµ¤¼Á¤Î³¥Âô¥¢¥ê¥¢¡Ê¥·¥·¥É¡¦¥«¥Õ¥«¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ê¥¢¤¬Ã´Åö¤¹¤ëÎø°¦ÁêÃÌ¥³¥é¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿°ìÍÕ¤Ï¡¢¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼¹É®¤Þ¤Ç²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿°ìÍÕ¤Ï¡ÖÎø°¦¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤ò¼èºà¤·¤è¤¦¤ÈÂç³Ø¤òË¬¤Í¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡È¿Í´Ö¤ÎÎø¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¡¢Ä¶¥¯¡¼¥ë¤Ç¿Í´Ö·ù¤¤¤Ê½Ú¶µ¼ø¡¦ÄÇÆ²»Ê¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¡£ºÇ½é¤ÏÁ´¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÎø¤Î¤«¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢»Å»ö¡¦Îø°¦¡¦¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¸½Âå¿Í¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë»×¤ï¤Ì¥Ò¥ó¥È¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡½¡£
¡¡º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î±é¤¸¤ë¡¢»Å»ö¤âÎø°¦¤â¤É¤³¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê»¨»ïÊÔ½¸¼Ô¡¦¼ÆÅÄ°ìÍÕ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸ÅÄÅÍ¿¿±é¤¸¤ë¡¢¡ÈÆ°Êª¤Îµá°¦¹ÔÆ°¡É¤Ë¤·¤«¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤ÊÑ¿ÍÆ°Êª³Ø¼Ô¡¦ÄÇÆ²»Ê¤Î»Ñ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î²£¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡È¥Ñ¥ó¥À¡É¤Î»Ñ¤¬¡£
¡¡¿¿¤Ã¤¹¤°Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë3¿Í¡Ê¡©¡Ë¤Î¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¡¢Îø¤ä¿ÍÀ¸¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£Îø¤¬¥Ø¥¿¤Ê¿Í¡¹¤¬¡ÈÌîÀ¸¡É¤Ë³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¼¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤âËÜÆü¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ñ¥ó¥À¤è¤êÎø¤¬¶ì¼ê¤Ê»ä¤¿¤Á¡Ù¡¢ÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤ËÊÁËÜ»þÀ¸¡¢Ê¿»³Í´²ð¤éÈ¯É½
