サンコーは、『外カメで自然に盛れる「iPhone専用自撮りモニター」』を2025年12月17日に発売しました。実売価格は7480円（税込）。

『外カメで自然に盛れる「iPhone専用自撮りモニター」』

記事のポイント iPhoneはインカメラよりリアカメラのほうが画素数が多く、画質がキレイ。リアカメラでも画面を確認しながら自撮りができる外付けモニターは、自撮りも高画質で撮りたい人にオススメです。

本製品は、外カメラ（リアカメラ）の映像を確認しながら自撮りができるiPhone専用の外付けモニターです。iPhone（iPhone 15以降のType-C搭載モデル）の背面にマグネットで固定し、付属のケーブルで接続するだけで使用できます。

有線接続のため、Bluetoothと比べて遅延が少なく、盛れた瞬間にシャッターを切ることができます。

iPhoneから給電して動作するバッテリー非搭載製品のため、充電の手間やバッテリー劣化の心配がありません。

また、MagSafe非対応の機種やケースでも使用できるよう、マグネットリングシールが付属しています。

側面のボタンで画面の回転、明るさ調整などが可能なほか、充電ケーブル（別売）を本製品に接続することで、iPhoneを充電しながら使用できるパススルー充電にも対応しています。

サイズは幅62×奥行10×高さ102(mm)、重量は約50gと軽量・コンパクトで、持ち運びにも便利です。

サンコー 『外カメで自然に盛れる「iPhone専用自撮りモニター」』 発売日：2025年12月17日 実売価格：7480円（税込）

The post 自撮りを高画質で撮りたい人に！ 背面カメラの映像を確認できる「iPhone専用自撮りモニター」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.