１８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、１５日に東京・赤坂の個室サウナ店で夫婦２人が死亡した火災で、店の経営者が非常用ボタンの受信盤の「電源を入れたことがない」と話していることや同室の木製のドアノブが壊れていたことなど様々な問題点が判明したことを報じた。

コメンテーターで出演のＣＢＣ特別解説委員の石塚元章氏は「人の命に関わるビジネスだから…。他の部屋でもドアノブがガタついたっていうのは、明らかにメンテナンスを怠っていたなと。ルール、システムがどういうふうに構築されていたのかってのは、すごく気になる」と発言。

「個室サウナというのを僕もよく知らなかったです。サウナには僕もよく行きますけど、普通の（押す形式の）ドアしか経験していなので。個室サウナというものができてきたのも割と最近でっていうことになってくると、やっぱり、それに関するルールとかシステム、条例っていうのがまったく追いついてなかったっていうか」と続けると「やむを得ないところもあるんでしょうね。今できる法律の中で、この法律にのっとれば、こういうものができちゃうよねってことで旅館業法に目を付けるとか、そういうことなんでしょうから。今のところ法律違反じゃないって形で。でも、そういうチェックが必要な時代ってことですよね」と話していた。