¡¡Àîºê¤Ï£±£¸Æü¡¢£Ä£Æ¥Õ¥¡¥ó¥¦¥§¥ë¥á¥¹¥±¥ë¥±¥óºÝ¡Ê¤µ¤¤¡¢£³£±¡Ë¤È·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢Íèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¤Ï¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤Ç¹ÃÉÜ¡Ê¸½£Ê£²¡Ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¡£¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¥×¥íÀ¸³è¤ò»Ï¤á¡¢£Î£Å£Ã¤«¤é£²£´Ç¯¤ËÀîºê¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¼ç¤Ë±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°£²£¶»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡££²Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»£µ£°»î¹ç£±ÆÀÅÀ¡£¥«¥Ã¥×Àï¤Ê¤É¤ò´Þ¤áÄÌ»»£·£°»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£´ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¤òÄÌ¤¸¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö£²£°£²£´Ç¯¤«¤é£²Ç¯´Ö¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁá¤¯¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤µ¤è¤Ê¤é¤òÅÁ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¢£Á£Ã£ÌÀÄÇÆ¤Ê¤É¡¢¶¦¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â²ù¤·¤¯¿É¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¡¢Æü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÁ´ÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤Ï»ä¤ÎÁª¼ê¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÊõÊª¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î¿®Ç°¤Ç¤â¤¢¤ë»êÀ¿¤ò¿Ô¤¯¤·¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤è¤êÀ®Ä¹¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤±¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤Ç¤¤ë²¸ÊÖ¤·¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âº£¸å¤â±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×