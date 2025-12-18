「最近、寒い！」→【3COINS】にいいの売ってた！ 冬の救世主♡「あったかアイテム」

気温がぐんぐん下がり、冷え対策にも力が入る時期に。大人可愛いファッション小物がプチプラでそろう【3COINS（スリーコインズ）】には、冬の救世主となりそうな「あったかアイテム」が続々と登場しています。今回は、着こなしのアクセントになるアームカバーや、実用性の高そうな裏起毛レギンスなど、毎日でも使いたくなりそうなアイテムをピックアップ。冬でもおしゃれを諦めたくない大人女性は、ぜひチェックしてみて。

太めのリブとシックな色がおしゃれ見えするアームウォーマー

【3COINS】「太リブアームウォーマー」\660（税込）

肘から手の甲までしっかり覆い、手元を暖かくキープできそうなアームウォーマー。指先が開いたデザインで、スマホ操作もそのまま快適に行えそうです。太リブ素材は伸縮性がありフィット感もありそう。さりげなく女性らしさと季節感を演出でき、おしゃれのアクセントとしても役立ちそうです。大人世代の着こなしになじみやすい、上品で落ち着いたカラー展開も魅力です。

着ぶくれ感なく真冬のおしゃれが決まる裏起毛レギンス

【3COINS】「裏起毛レギンス」\550（税込）

シンプルな黒のレギンスは、寒い時期のインナーとして重宝するアイテム。裏起毛素材ならさらに暖かく、足首までしっかり防寒ができそうです。公式オンラインストアによると、伸縮性がアップしたとのことでフィット感が期待でき、パンツやロングスカートと重ねても着ぶくれて見えにくそう。厚手のタイツだと窮屈になりやすいパンプスも快適に履け、冬でも靴選びを気にせずスタイリングができそうなところも魅力です。

ウールブレンドで大人カジュアルに差が付くバケットハット

【3COINS】「ウールブレンドバケットハット」\1,320（税込）

しっかり暖かくきれいめな印象を与えられそうな、ウールブレンドのバケットハット。さっと被るだけでこなれ感と季節感が生まれ、いつもの大人カジュアルが簡単にクラスアップしそうです。ほどよい深さがあり、小顔効果も期待できそう。カラー展開はアイボリー、グレー、ブラックの3色。どれも使い回しやすそうな定番色で、プチプラなのも相まって色違いで揃えたくなりそうです。

ふんわりした起毛感が高見えするチェック柄マフラー

【3COINS】「チェックボリュームマフラー」\880（税込）

長めの毛足が見た目にも暖かそうな、ボリュームのあるマフラー。贅沢な毛足が高見えしそうな素材で、大人らしい上品さと季節感を同時に高めてくれそう。淡いカラーを中心とした大きめなチェック柄は、重くなりがちな冬の着こなしを軽やかに演出する効果も期待できます。両端のフリンジは長めになっており、さらりと首にひと巻きするだけで存在感のあるアクセントになりそう。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Emi.S