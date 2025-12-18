先生と生徒と先生の友達のバンドSESESEnoTO、「引きこもりナイト」でデビュー
SESESEnoTOのメジャーデビュー曲「引きこもりナイト」が12月17日にデジタルリリースとなった。
SESESEnoTO（セセセノト）は、先生と生徒と先生の友達で構成されている3人組のバンドだ。先生（セ）と生徒（セ）と先生の友達（セノト）というメンバーによって結成されたことで、SESESEnoTO。名詞が大文字、助詞が小文字という表記がちょっぴりアカデミックだ。先生（Teach/Rap）、Aoi（Vo）、Tomodachi（Pf/Cho）というメンバー構成となっている。
同楽曲のテーマは曲タイトルの通り、「引きこもり」だ。「なんだか学校に行きたくない」や「今日はサボっちゃおう」といった気持ちは多くの人が経験しうることだと思われるが、実はそれが引きこもりの入口であり、気がついていないだけで無意識のうちに引きこもりの入口に立つことになるのだという。
「引きこもりナイト」は、メンバー全員が引きこもりを経験し、それを乗り越えたことがあるからこそ、引きこもりの日々は「決して無駄な日々じゃない！」と楽曲に強い気持ちを込めている楽曲だ。引きこもりを自然と乗り越えられた人もまだ遭遇してない人も、そして今まさにその最中にいる人も、全ての人の助けになるまさに最強ソングに仕上がっている。
「どうか今を生きる中で行き詰まってしまった人がいるならこの曲を聴いて、一度全ての荷物を下ろして引きこもりナイト（休息）を過ごしてもらえたらと思う。そしたらまた明日への力が湧いてくるかもしれない、、、」──先生
@sesese_no_to セセセノト ♪お別れノスタルジー /#セセセノト（#sesesenoto） #卒業ソング #オリジナル曲 #出会いと別れの季節 #fyp ♬ オリジナル楽曲 - SESESEnoTO
「引きこもりナイト」のショート動画は公式TikTokやInstagramにて公開されているが、現時点においてSESESEnoTOは楽曲制作のみでライブ活動は行っていない。とはいえ、今後は活動の幅も大きく広がっていくことと思われる。ライブ開催も含めた今後の活動情報は各SNSで発信される予定だ。
デジタルシングル「引きこもりナイト」
2025年12月17日リリース
https://lnk.to/sesese_hikikomori
「引きこもりナイト」セルフライナー
記：先生
セセセノトのメンバーは皆一度引きこもりになったことがある。
そして、どんな人も実は引きこもりの入り口にいたことがあるはずだと思っている。何かしらの方法で乗り越えてきた、もしくは、まだ入ったことがない人もいるかもしれない、ただどんな人もそれに似た経験は必ずあるし、訪れる。
自然とそれを乗り越えられた人もまだ遭遇してない人もそして今その最中にいる人へこの曲がそこから抜け出す助けになればと願っている。
自分が引きこもりになってしまった経験は、とても些細な事から始まった、人間関係や日々の生活の疲れから学校を何となく休んだあの日、夜になり明日が近づいてくる恐怖を感じ、そして次の日の朝、親に言う『今日も頭痛い』。
そのサイクルにはまってから、どうしたら家を出られるのかがわからなくなっていってしまった。そんな自分がそこから脱した方法は一つ、引きこもりの状態が悪いと思わないことだった。
家にいるとある日（引きこもり中）ふと気がついたことがあった、せっかく休んだあの日から今日まで、ほとんど休めていないことに気づいた、休んだあの日から『勉強の遅れ』や『部活の先輩達の気持ち』いろんなことが心配で、晴れやかな気持ちで休めていない。
その日から初めて休みをとった、好きなものだけを部屋に集め、時間を過ごす、、、
そう、引きこもりのパーティナイトが始まる。その日をきっかけに、徐々に余裕が生まれ、自身を達観し、引きこもりの時間を有効に使えるようになり、自信を見つめる時間ができた事で、次のスタートを切る気持ちになれた。
大人になった今でもあの夜を想いだし、そして自分だけのパーティナイトを今でも開催する。多分どんな人も形は違えど自身のパーティナイトを開きながら日々生きているのではないだろうかと思う。そして、その休憩方法がわからないまま生きているとどこかで、パンクしてしまうのだと思う。
どうか今を生きる中で行き詰まってしまった人がいるならこの曲を聴いて、一度全ての荷物を下ろして引きこもりナイト（休息）を過ごしてもらえたらと思う。そしたらまた明日への力が湧いてくるかもしれない、、、
・TikTok
https://www.tiktok.com/@sesese_no_to
・YouTube
https://www.youtube.com/@SESESEnoTO
・Instagram
https://www.instagram.com/sesesenoto/
・X
https://x.com/SESESEnoTO