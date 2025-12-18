£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤ÎÀ¤³¦´ÑÅ¸¼¨¡Ö¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈÅ¸¡×ÍèÇ¯£±·î£¸Æü¤«¤é
¡¡£Î£È£ËÂçºåÊüÁ÷¶É¤ÎÊ¿¾¢»Ò¶ÉÄ¹¤¬£±£¸Æü¡¢Âçºå»ÔÃæ±û¶è¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ÍèÇ¯£±·î£¸Æü¤«¤éÆ±£±£´Æü¤Þ¤Ç¡¢Æ±¶É£±³¬¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ç¡Ö£²£°£²£¶Åß£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¡¡¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈÅ¸¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£¸»þ¡Ë¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£¸»þ¡Ë¡¢¤½¤·¤Æº£·î£²£²Æü¤«¤éºÆÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë£²£°£±£´Ç¯¸å´ü¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸å£°»þ£³£°Ê¬¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°áÁõ¡¢¾®Æ»¶ñ¡¢¥µ¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£
¡¡¡Ö¤®¤å¤®¤å¤Ã¤ÈÅ¸¡×¤Ï£±£°·î¤ËÂ³¤¯Âè£²ÃÆ¡£Ê¿¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö£Î£È£Ë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ð£Ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÍèÇ¯£²·î£²£°Æü¤«¤é£³·î£±Æü¤Þ¤ÇÆ±²ñ¾ì¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¹±Îã¤ÎÄ«¥É¥é¡Êº£²ó¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ë¤Î¥»¥Ã¥È¸ø³«¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Å·¹ñÄ¹²°¤Î¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£