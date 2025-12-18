80ºÐ¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡¢¥¹¥Æー¥¸¤«¤é´ÑµÒ¤ò¼¸¤ê¤Ä¤±¤¿¡ª½÷À¤ËÅÜ¤ëÃËÀµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½Ð¤Æ¹Ô¤±¡×
¡¡²Î¼ê¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¡Ê80¡Ë¤¬¡¢¥®¥ê¥·¥ã¤Î¥³¥ó¥µー¥ÈÃæ¤Ë¾®¶¥¤ê¹ç¤¤¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤ò¼¸Ó£¤·¤¿¡£13Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤Î¸ø±éÃæ¡¢¥×¥é¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´ÑµÒ¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²×Î©¤Á¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½Ìò¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·Â³¤±¤ë¥í¥Ã¥É¡¦¥¹¥Á¥å¥ïー¥È
¡¡¤½¤³¤Ç¥¹¥Á¥å¥ïー¥È¤Ï¥·¥çー¤ò°ì»þÄä»ß¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡×¡Ö·¯¤Ï¤³¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥çー¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÙËâ¤À¤«¤é¤É¤±¡£½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£·¯¤Ë¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤Ï¥×¥é¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤À¡×¡Ö¤½¤ì¤¬·¯¤ò½ý¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¤½¤ÎÃËÀ¤ò¼¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥Ð¥ó¥É¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÆ³«¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÊBANG Media International¡¿¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡Ë