“酷道”という言葉をご存知だろうか。「こくどう」といえば、多くの人は「国道」を想像するだろう。国道は日本に数ある道路の中でも最上位に分類される、いわゆる“いい道”の代表格だ。しかし、整備が行き届いたイメージとは裏腹に、道幅が狭く対向車とすれ違うことができなかったり、ガードレールがなく一歩間違えれば崖下に転落してしまうような国道も少なからず存在している。そうした状態が酷い国道のことを、親しみを込めて“酷道”と呼んでいる。

国道152号

国道は全部で459路線あるが、そのうち酷道と呼べるものは60路線あまり。世の中には、あえて酷道を走るために全国を駆け回る酷道マニアも存在している。私もそんな物好きの一人だ。

首都圏に存在する酷道はただ1つ

酷道は様々な理由で生まれるが、その性質上、山間部に集中しており、東京都には酷道は1つも存在しない。首都圏一都二県に範囲を広げても酷道は1路線のみだ。

そんな首都圏唯一の酷道は、千葉県館山市を起点に、房総半島を縦走して同県木更津市までを結ぶ国道410号の中にある。

房総半島は海に囲まれており、内陸部は山が多く起伏に富んだ地形をしている。酷道が存在するための条件が揃っているのだ。国道410号の酷道区間は決して長くはないものの、房総半島らしさが感じられるとても“良い酷道”だ。

酷道410号の姿

房総半島の南端に位置する南房総市から国道410号を北上すると、しばらくは外海沿いの道が続く。海を離れて田園地帯を抜けると、山間部へと向かってゆくルートで、この間にもわずかながら酷道区間が存在するが、すぐにまた普通の国道に戻ってしまう。

いよいよ本格的に酷道の雰囲気になってくるのは、鴨川市に入る前後。再びセンターラインが消え、今度はしばらく酷道の状態が続く。

タイミングさえ悪くなければ対向車と何とかすれ違うことができる。

バックしなくても済んでしまうあたり、普通に走行するには助かるが、酷道マニアとしては、これでもやや物足りなさが残る。

君津市大坂付近は、酷道410号のハイライトといえる区間。ここから10kmほどの間、2本の国道410号が平行しているのだ。直進するバイパスと、東に分岐して北上する旧道である。

通常、バイパスが完成すると旧道は国道指定を外されてしまうことが多い。酷道とは、国道でありながら酷い道というギャップを楽しむ趣味であるので、国道指定を外されてしまうと、酷道マニアとしては複雑な気持ちになる。

そして、国道410号のこの旧道区間は、幸い国道指定が外されていないため、酷道と呼ぶことができるのだ。

国道指定を外されない例外としては、バイパスが自動車専用道であったり、歩行者や自転車が通行しにくい道路である場合、旧道も国道のまま残してくれるケースがある。

右折して旧道に入ると、私を歓迎するかのように幅員減少の標識が現れた。

展開が早い。嬉しい。このあたりは郊外の住宅地であるため、対向車がそれなりにやって来る。歩行者の姿もあり、慎重に運転する必要がある。

趣味として道路を走る者として、一般利用者に迷惑をかけたくないという思いが常にある。そのためには、安全運転は絶対条件だ。

なんともトリッキーな案内標識

郵便局を過ぎたところで、国道をなぞって右折……しようと思ったが、道路脇の案内標識には国道410号は左折と表記されている。

これに戸惑い、安全な場所に車を停めて複数の地図アプリで調べ直す羽目になった。国土地理院の地図も参照したが、やはり国道は右折で間違いない。左折する道は国道ではないのだが、その先600mほどで2車線の国道410号と合流している。酷い道を避けて速やかに2車線道路に合流させるため、あえて左折させようとしたのかもしれない。なんともトリッキーな案内標識だ。

右折すると山が迫り、道の状態も一段と険しさを増した。

対向車とすれ違うことができない狭い道をワクワクしながら走っていると、前方にトンネルが現れた。

トンネル内も1車線分しか道幅がなく、非常に歪な形をしている。人の手で掘り、モルタルを吹き付けただけの非常に簡素な造りだ。トンネルの内部も歪で、箇所によって空間の大きさが異なっている。このトンネルは四町作第一隧道といい、明治35年に開通している。隧道とはトンネルの和語で、全く同じ意味の言葉だ。

四町作第一隧道は日本の全ての国道の中で2番目に古い現役のトンネル。ちなみに最も古いトンネルは明治23年に造られた国道143号の明通トンネルで、長野県筑北村にある。

隧道を過ぎて振り返ると…

この隧道を見て、私は「実に房総らしい」と感じた。房総には、こうしたイビツな形をした隧道や、人力で掘っただけで土がむき出しの素掘り隧道など、簡素な隧道が非常に多い。房総半島は隧道半島と言っても過言ではないほどだ。地形や地質、人口など様々な理由がそうさせているのだが、国道でありながらも簡素な隧道に、房総らしさを感じずにいられなかったわけだ。

隧道を過ぎて振り返ると、やはり異様な形をしている。反対側と断面が異なり、ほぼ四角形に近い形状をしている。トンネルは通常、強度を確保するために円を描くアーチ構造で造られることが多いため、四角い形はとても違和感がある。

隧道を過ぎると、ほどなく2車線の立派な国道410号となる。国道410号は鋭角に右折し、その先で既述のバイパスと合流する。この付近の国道は非常に複雑な線形をしており不思議で面白いので、気になる方はぜひ地図で調べてみてほしい。

首都圏唯一の酷道である410号は、以前はもっと酷道区間があったのだが、近年道路の改良が進み、酷道と呼べるのはこの区間だけになってしまった。そもそも酷道は道路整備が進むにつれて減っていくため、いずれは消滅する運命にある。そうした儚さもまた酷道の魅力だと思うようにしているが、あるうちに行っておかないと後悔するかもしれない。ただし、実際に酷道を走る際には、既述の通り安全運転は絶対条件であることをお忘れなく。

酷道は、普通に考えれば走りにくい不便な国道なのだが、昔ながらの風情を残し、いずれは消えゆく国道だと思えば、少しは愛おしくならないだろうか。東京都から最も近い酷道410号も、いずれは全線が走りやすい普通の国道になるだろう。利用者からすれば当然そのほうが良いのだが、複雑な思いを抱えつつ、今後も見守っていきたいと思う。

（鹿取 茂雄）