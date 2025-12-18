福島ならではの魅力を詰め込んだ可愛らしい限定アイテム！明星企画「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」

明星企画が、世界的人気キャラクター「モンチッチ」を使用した新商品「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」を販売中。

2025年12月下旬より、福島県内の観光施設やサービスエリアなどで順次展開される、福島限定のご当地アイテム第2弾です。

明星企画「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」

発売時期：2025年12月下旬より順次

価格：1,200円(税別)

販売場所：福島県内の観光施設、サービスエリア、道の駅、売店、宿泊施設等

ライセンス表記：(C)SEKIGUCHI

1974年の誕生以来、世界中で愛され続けている「モンチッチ」。

福島県では2025年に限定商品として発売された第1弾「赤べこ」バージョンが大きな反響を呼び、品薄が続くほどのヒット商品となりました。

今回、その第2弾として、福島県が誇る名産「桃」をモチーフにしたデザインが登場。

「赤べこ」に続き、福島ならではの魅力を詰め込んだ可愛らしい限定アイテムです。

福島名産「桃」デザインの特徴

最大の特徴は、モンチッチが福島名産の「桃」をかぶった愛らしいデザイン。

手触りの良いぬいぐるみ素材を使用しており、見ても触れても癒やされる仕上がりです。

バッグやリュックに取り付けられるストラップ仕様となっているため、旅の思い出として持ち歩くのにも最適です。

シリーズでの楽しみ方

第1弾の「赤べこ」と並べて飾ることで、福島のご当地シリーズとしてのコレクション性が高まります。

観光のお土産としてはもちろん、モンチッチファンにとっても見逃せないアイテム。

福島県内の主要な観光スポットや宿泊施設などで順次販売が開始されます。

明星企画「モンチッチ フェイスマスコット〈桃〉」の紹介でした。

