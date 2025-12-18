新たな静岡市のお土産つくる！”市長肝いり”プロジェクト…コンテスト最終審査会ファイナルまで残ったのは？
静岡市の”新たなおみやげ”を創出するために行われたコンテストの最終審査会が、17日、静岡市で行われました。
浜松市のお土産といえば…「うなぎパイ」。
静岡市のお土産といえば…「こっこ」や「安倍川もち」を挙げる人が多いのでは？
18日、JR静岡駅のおみやげ売り場を訪れた人に何を選んだのか聞いてみると…。
（福岡から）
「福岡から来たので静岡おでんをきのう食べておいしかったのでお土産にもって帰る」
Q.静岡市と言えばのおみやげで何か思いつくものある？
「浜松行けばうなぎのイメージあるが、静岡市は年に1度来るか来ないかなのでなかなか思い浮かばない」
（埼玉へ）
Q.お土産何買った？
「うなぎパイ。喜ばれるので、どこへ持って行っても。浜松のやつだけどね」
ちょっとした手土産として。その土地を訪れた思い出として多くの人が買い求めるのがお土産ですが…静岡市の難波市長が8月に打ち出したのが…。
（静岡市 難波市長）
「『静岡市といえばこれ』という…お土産を、食べ物のお土産を生み出していきたい」
”新たな静岡市のおみやげ”をつくるプロジェクトです。
（静岡市 難波市長）
「観光客一人当たりの消費額が低いのが特徴。お土産の単価も 低いのが課題。全国平均は7915円、1人が消費する額だが。静岡市の場合は2815円ここにも課題がある」
市長が掲げたプロジェクトには総勢160件の応募が。その最終選考が、17日、静岡市で行われました。
審査員は2026年の「静岡まつり」の花見行列で大御所役を務める御殿場市出身のタレント･勝俣州和さんのほか、観光関係者や食品マーケティングの専門家が務めます。
最終選考に残ったのは10件のアイデア菓子。
（最終選考に進んだ 応募者）
「『しずポップ』はサクラエビの香ばしさを主役にした静岡らしいポップコーン菓子。さらにホワイトチョコの甘さが合わさって生まれる甘じょっぱい味が重なり、香ばしさと甘じょっぱさと軽やかさのある三層の新しいおいしさが生まれます」
コンテストの目的は、地域資源や静岡市の強みである食品製造業を生かした「静岡市といえばこれだ！」と選ばれる”新たな食のおみやげ”の創出。
例えば、静岡市の有名な産業といえばプラモデル。製造工場のほか街中にはモニュメントも。その発想からできたのが…。
（最終選考に進んだ 応募者）
「プラモデルをランナーから外す時のパキンポキンを再現。 誰もが感じのいい音と食感を、プレッツェルをかじることで直感的に楽しめるスナック」
今回のコンテストでは、企画・アイデアを行う「アイデア部門」。新商品の開発または既存商品のリニューアルを行う「商品開発部門」。2つの部門で募集が行われました。
審査委員6人による厳しい審査の後に見事「アイデア部門」の最優秀作品に選ばれたのは…。
（審査委員長）
「『しずポップ 駿河湾桜えび』です」
駿河湾の宝石サクラエビを用いたポップコーン。
また、「商品開発部門」では、歴史ある安倍川もちをポップにアレンジしたドーナツ「安倍川もっちりドーナツ」が最優秀作品に選ばれました。
今回が初の試みとなった、この、お土産を企画するコンテスト。今後、市のメーカーとのマッチングなどの段階を経て、商品開発に進んでいくということです。