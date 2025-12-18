医療的ケアが必要な子どもとその家族を支える！認定NPO法人スマイルオブキッズ「横浜マラソン2025」チャリティ寄附
認定NPO法人スマイルオブキッズが、2025年10月26日に開催される「横浜マラソン2025」のチャリティ寄附先に選定されました。
この大会を通じて集められる寄附金は、医療的ケアが必要な子どもとその家族を支える重要な活動資金として活用される見通し。
開催日：2025年10月26日(日)
寄附先：認定NPO法人スマイルオブキッズ
主な用途：医療的ケア児家庭へのレスパイトケア支援ほか
横浜マラソン2025では、スポーツの力で社会課題の解決を目指すチャリティ枠が設けられています。
今回、その寄附先の一つとして「認定NPO法人スマイルオブキッズ」が選出。
重い病気や障害を持つ子どもたちと、その生活を24時間体制で支える家族への支援がより強固なものとなります。
医療的ケア児家庭へのレスパイトケア支援
寄附金は、主に家族の休息を目的とした「レスパイトケア」の充実に充てられる予定。
自宅で人工呼吸器などの管理を行う家族にとって、一時的な休息は心身の健康を維持するために欠かせません。
スマイルオブキッズが運営する多機能型拠点「うみ」での受け入れ体制強化が期待されます。
病気の子どもと家族のための宿泊施設運営
同法人は、神奈川県立こども医療センターに隣接する滞在施設「リラの宿」も運営中。
遠方から入院治療に来る家族が、安価で安心して過ごせる環境を支え続けています。
今回の寄附金は、こうした施設の安定的な運営やサービスの向上にも大きく貢献する貴重な財源となるはず。
横浜の街を走るランナーたちの想いが、支援を必要とする子どもたちと家族の笑顔へと繋がります。
地域社会が一丸となって医療的ケア児家庭を支えるこの取り組みは、多くの人々に勇気を与える活動となるに違いありません。
チャリティを通じて広がる支援の輪と、これからの展開に注目が集まります。
