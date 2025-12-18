チョコプラ・松尾駿、「今年やばくない？」 “メリークリスマスチャレンジ”に心配の声 残り7日で「37」
お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿（43）が18日、自身のインスタグラムを更新。1日にスタートした、毎年恒例の“メリークリスマスチャレンジ”が「32」とスピードダウンし、ファンから心配の声が寄せられている。
【写真】「間に合うかハラハラ」“メリークリスマスチャレンジ”でツリーと写るチョコプラ・松尾駿
松尾は「メリークリスマス32」とコメントし、クリスマスツリーの置物と撮影した2ショットをアップ。その後の投稿では「メリークリスマス34．35．36．37」と、怒とうの追い上げを見せた。
しかし、クリスマスまで残り7日で100に間に合うのか「これ、間に合いますか？今年やばくない？」「100いける？」「間に合うかハラハラ、、、！」などと心配の声が寄せられている。
【写真】「間に合うかハラハラ」“メリークリスマスチャレンジ”でツリーと写るチョコプラ・松尾駿
松尾は「メリークリスマス32」とコメントし、クリスマスツリーの置物と撮影した2ショットをアップ。その後の投稿では「メリークリスマス34．35．36．37」と、怒とうの追い上げを見せた。
しかし、クリスマスまで残り7日で100に間に合うのか「これ、間に合いますか？今年やばくない？」「100いける？」「間に合うかハラハラ、、、！」などと心配の声が寄せられている。