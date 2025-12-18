アンミカ「シェイクスピアの私の絵」 新たな才能に称賛の声「絵まで描けるんですか！」「上手すぎ」
モデルでタレントのアンミカ（53）が17日、自身のインスタグラムを更新。「楽屋で描いた」とつづり、自作の絵画を披露した。
【写真】「額に入れて飾りたい」アンミカが楽屋で描いたという作品
投稿では「楽屋で描いた、シェイクスピアの私の絵 線画や鉛筆で描きましたよ」とコメントし、和の雰囲気ただようタッチで描かれた作品、細い線を重ねて描かれた、また雰囲気の違う作品を公開し、圧巻の画力を見せている。
この投稿に、コメント欄には「絵が上手すぎます！それぞれ違った良さがあって良いですね」「絵がお上手すぎてびっくりです」「ミカさんの絵、額に入れて飾りたいです」「絵もできるん!!」「えっ!?絵!?シャレじゃないですけど絵まで描けるんですか！すごい」などと、称賛する声が寄せられていた。
